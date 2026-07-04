Vitézy Dávid jelezte, zéró tolerancia van a korrupcióval szemben

korrupció;Vitézy Dávid;zéró tolerancia;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;állománygyűlés;

2026-07-04 16:08:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter a tárca állománygyűlésén, 1700 kollégájához szólva azt kérte, hogy ha bárki korrupciót tapasztal, akkor azt bátran tegye szóvá, jelentse be.

A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadunk és megengedünk, zéró tolerancia van – hangoztatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasúttörténeti Parkban tartott beszédében.

Mint az egy megelőző Facebook-bejegyzéséből kiderül, a tárcavezető a minisztérium első, pénteki állománygyűlésén 1700 kollégája előtt szólalt fel.Úgy fogalmazott: jelentős átalakulás zajlik a magyar közigazgatásban, 1990 óta talán a legnagyobb, és ennek az első hullámait látjuk, érzékeljük. Az a céljuk, hogy megváltoztassanak bizonyos, a közigazgatásban berögzült reflexeket, és azt szeretnék elérni, hogy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztériumi működés legyen.

Hozzátette: „pontosan tudjuk, hogy a kormányzati döntéshozatalban azért nagyon gyakran más szempontok is megjelentek”, itt azonban a korrupciónak „nincsen olyan szintje, amit elfogadunk és megengedünk, zéró tolerancia van ezzel szemben”.

A miniszter azt kérte kollégáitól, hogy ha bárki, aki még azt tapasztalja, hogy valamilyen módon a múltból ilyen típusú működés van, akkor ezt bátran tegye szóvá, jelentse be. Az a céljuk, hogy megváltoztassák ezt a típusú működést, ami sok ágazatra jellemző volt, és nem gondolná, hogy az állami beruházások kivételek voltak.

Vitézy Dávid szerint nemcsak azért kell változtatni, mert a választók nagyon világosan erre szavaztak április 12-én, hanem azért is, mert Magyarország egy fejlettségi csapdába került az elmúlt néhány évben. A csehek, a lengyelek „hagynak le bennünket”, az európai felzárkózás, amiben annyira bíztunk 20 éve, elakadt néhány évvel ezelőtt. Ebből csak akkor fogunk tudni kitörni, ha a piaci mechanizmusokat, a gazdaság kitisztítását, a valós teljesítmények elismerését és a valós versenyt vissza tudjuk hozni a magyar gazdaság működésébe – jelentette ki.