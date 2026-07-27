A támadó szikével fenyegette meg az áldozatot, majd több tízezer forintot is elvett tőle.
Pilisszentkeresztet 22, Zircet pedig 18 centis hótakaró borítja. Az előrejelzések szerint azonban a legtöbb helyen elolvad majd a péntek reggelig lehullott hó.
A vasúttársaság elnézést kért.
A nadrágzsebéből előkerült egy fémdoboz, amelyben kábítószergyanús anyagmaradványt volt.
A nyomozók a férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként kihallgatták.
Felszállás közben visszazuhant a földre egy kétszemélyes kis helikopter Zircnél szerdán.
Kigyulladt egy autóbusz a 82-es főúton Zirc és Csesznek között szerda délelőtt - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Felszállás közben fennakadt egy kisrepülőgép egy fán szombat este Zircnél - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.
Harminc hektár lábon álló gabona gyulladt meg Zircnél, a tűz a közeli erdősávot is veszélyezteti - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.