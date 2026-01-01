Csaknem az egész országban havazást hozott a szilveszter

Szilveszter;havazás;újév;időjárás;Zirc;

2026-01-01 11:28:00 CET

Többfelé 10 centis hótakaró alakult ki.

Hosszú évek után újra havazott szilveszter este, sőt, alig volt olyan terület az országban, ahol ne hullott volna a hó.

Az Időkép szerint a Dunántúl északi felén több helyen 5-10 centi vastag hótakaró alakult ki, sőt a Bakony környékén még ennél is több hullott,

Zircen 13 centimétert mértek.

Északon, a főváros tágabb környezetében és délkeleten még többfelé hull a hó, ez a felvétel például Dunakeszin készült:

Az előrejelzés szerint napközben eleinte még elszórtan előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás, majd délután már csak a keleti, északkeleti határ mentén lehet csapadék, nyugat, délnyugat felől pedig egyre többfelé csökken a felhőzet és kisüt a nap. Enyhülés érkezik, így a lehullott hó olvadni fog, a maximumok -1 és +6 fok között alakulnak, gyenge fagy csak az északkeleti határ mentén lehet.