Egy chicagói, tizenegy éves periódust áttekintő vizsgálat szerint, ha a városi területek elvesztik idős fáikat, a hőségtől védő lombkorona hiánya megnöveli az ott élők halálozási arányát, különösen a legforróbb területeken.
A BP Fatár nevű, ingyenes alkalmazás térképes felülettel segíti az eligazodást és a tudatos parkhasználatot, de célzott bejelentést is lehet tenni a fenntartónak.
Környezet-közelibb Budapestet ígértek az előválasztási kampányban az ellenzéki főpolgármester-jelöltek, de vajon mennyire zöld ma a főváros? A Városháza szerint nagyon is, de a szakértők másképp látják a hurráadatokat.