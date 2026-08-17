Mindenkinek más a zöld: Tarlósék sikermutatóit árnyalják a szakértők

Környezet-közelibb Budapestet ígértek az előválasztási kampányban az ellenzéki főpolgármester-jelöltek, de vajon mennyire zöld ma a főváros? A Városháza szerint nagyon is, de a szakértők másképp látják a hurráadatokat.