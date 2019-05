Tízmillió eurós gázsi – Mesebeli szerződést kötöttek a 14 éves focistával

Öt versenyhétvége szerződése is lejár a 2019-es szezon végén: Spanyolország, Mexikó, Nagy Britannia, Olaszország és Németország nagydíjának jövője is erősen kérdéses. Miután két új helyszín, Vietnám és Hollandia is biztosan vendégül látja 2020-ban a száguldó cirkuszt, így a változatlan hosszúságú versenynaptár miatt legalább két helyszín kihullik majd.



Silverstone és Monza valószínűleg meg fog állapodni a jogtulajdonosos Liberty Mediával, míg Mexikóváros és Barcelona mellett pedig Hockenheim is a penge élén táncol. A németek csak fenntartható, anyagi szempontból kifizetődő versenyt kívánnak rendezni, az idei futamra ráadásul ötezer jeggyel kevesebbet adtak el, mint tavaly ilyenkor.

A Hockenheimring ügyvezető igazgatója, Georg Seiler még így is elérhetőnek tartja a nullszaldót, ehhez a jelenlegi 50 ezer eladott jegy mellé még 10 ezerre lenne szükség. Seiler szerint az emberek érdeklődését nagyban növelhette volna, ha Hockenheim nem esik ki a 2019-es Forma–2-es versenynaptárból. Miután Mick Schumacher jelenleg ebben a szériában versenyez, vélhetően sokan váltottak volna jegyet, hogy lássák élőben a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiát is.

Seilerék a szerződéshosszabbításról folyó tárgyalásokban is kihasználnák az ifjabbik Schumacher népszerűségét, ugyanis azzal érvelnek, ha a 20 éves német egy-két éven belül F1-es ülést kap, akkor a Liberty Media öngólt lő azzal, hogy nem rendez futamot Németországban. „Nyilvánvalóan szükségünk lesz külső segítségre a szponzoroktól, a politikától, mindenkitől, aki Németországban akarja tartani a Forma–1-et. Egyedül nem fog sikerülni, így az F1 németországi jövője jelenleg kérdőjeles” – fogalmazott Seiler.