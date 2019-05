Üzent a Huawei: nem tart az amerikai szankcióktól

A felvételi ponthatárok kihirdetésének közeledtével hamarosan ismét egyre többen keresnek majd kiadó lakásokat az egyetemi városokban. A kereslet növekedésével azonban már eddig sem tudott lépést tartani a kínálat – derül ki az ingatlan.com körképéből.

Az ingatlanközvetítő portál adatai szerint országosan 14 200 ingatlant kínálnak kiadásra, ami tavalyhoz képest mindössze 4 százalékos bővülést jelent. A kereslet azonban ennél jóval nagyobb. A fővárosban például 70 százalékkal többen keresnek most kiadó lakást, mint egy éve, a bérelhető lakások száma azonban gyakorlatilag nem változott az elmúlt évben – mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szűkös kínálat miatt viszont egyre drágul a lakásbérlés: a fővárosban egy kiadó lakásért átlagosan 160 ezer forintot kell most fizetni, ami tavalyhoz képest 7 százalékos áremelkedést jelent. A legolcsóbb kerület a XXIII., ahol az átlagos bérleti díj 100 ezer forint. Az olcsóbb városrészek közé tartozik még a XX. és a XXI. kerület, ezekben 120, illetve 128 ezer forint az átlagos lakbér. A vidéki egyetemvárosok közül Pécsett a kereslet 17, a kínálat viszont csupán 14 százalékkal nőtt. Az átlagos bérleti díj ezzel együtt 15 százalékkal csökkent tavalyhoz képest, így most 85 ezer forintot kell fizetni a kiadó lakásokért havonta. Miskolcon nem ilyen jó a helyzet: a kereslet több mint 60 százalékkal, a kínálat közel a duplájára bővült, a bérleti díj pedig 14 százalékkal - 80 ezer forintra - ugrott. Itt egy évvel korábban nagyon szűk volt a kínálat, így hiába bővült jelentősen a bérleti piac, az erős kereslet feljebb húzta az alacsonyról induló árakat - magyarázza Balogh László. Győrben az idén 20 százalékkal kevesebb kiadó lakásból lehetett válogatni, miközben a kereslet itt is közel 70 százalékkal erősödött. Emiatt az átlagos bérleti díj egy év alatt 10 százalékkal 110 ezer forintra nőtt. Debrecenben az átlagos bérleti díj 11 százalékkal 100 ezer forintra, Szegeden pedig 6 százalékkal 95 ezer forintra emelkedett. Július végén a felvételi ponthatárok kihirdetésekor a kereslet tovább erősödhet, ami miatt az árak is tovább emelkedhetnek. A diákok azonban nemcsak egymással, hanem az adott városban újonnan munkát vállalókkal, valamint az otthonról elköltöző pályakezdő helyi fiatalokkal is versenyeznek a kiadó lakásokért.