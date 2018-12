Faltól-falig megtelt a szombathelyi főtér - országszerte folytatódnak a tüntetések

Szombathelyen a polgármesteri hivatalnál gyűltek össze a tiltakozók, de Miskolcon és Kaposváron is demonstrációt szerveztek.

A fővároson kívül is folytatódnak a tüntetések: Szombathelyen 17 óra 30 perctől hirdettek keddre tiltakozást az ellenzéki pártok és a szakszervezetek képviselői.

– írták a szervezők az esemény Facebook-oldalán.

A helyszínen 1000-1500 ember gyűlt össze. Az ugytudjuk.hu tudósítása szerint a momentumosaz eseményen arról beszélt: Magyarország visszatér a középkorba, újra földesurakat emelnek fölénk, minket pedig jobbágysorba terelnek. A kormány elfelejtette, hogy a hatalmat tőlünk kapta és tudjuk hallatni a hangunk – fogalmazott. „Ha rátok nézek, erőt látok!” – ezt már, az LMP Vas megyei elnöke mondta a tüntetőknek, és hozzátette: sokan itt vannak, de nagyon sokan nem mernek eljönni, mert félnek attól, hogy a hatalom bosszút áll azon, aki nyilvánosan vállalja a véleményét. A jobbikosis felszólalt, és tiszteletét fejezte ki azok előtt, akik kinyilvánítják véleményüket. Arról is beszélt: a Jobbik korábban sohasem állt be a többi párt mellé, most mégis. „Olyan rohadt nagy probléma, ha jobbikosként egyetértek a DK-ssal, hogy kék az ég, vagy zöld a fű? Hogy egyetértek az MSZP-ssel, hogy lerohasztották az egészségügyet a béka segge alá? Olyan probléma, hogy ugyanazt gondolom, mint az LMP-s, vagy a momentumos, hogy olyan országban élünk, hogy egy enyves kezű miatt egymillió ember tűnt el az országból?” – tette fel a kérdést. Az MSZP-sazt mondta: „hiszem, hogy azért vagyunk ennyien, mert nem akarjuk utólag megbánni, hogy nem cselekedtünk. A tenniakarás tart minket össze, ez ad bátorságot”. Az otthon maradóknak azt üzente: van választás, csak ki kell köpni az altató pirulát. „Ehhez az kell, hogy közösen kiálljunk azokért az ügyekért is, amik közvetlenül nem is minket érintenek” – jelentette ki, a tömeg pedig azt skandálta: „