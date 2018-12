Bőséges jutalom az Agrárminisztériumban

Nagy István tárcájánál 400 ezer forint értékben kaptak Erzsébet-utalványt a dolgozók. Több minisztériumban hiába várták az év végi bónuszt.

Az én álláspontom az, hogy akkor van jutalom, ha van elvégzett munka is – ezt Orbán Viktor mondta még 2000. december végén, amikor miniszterei év végi jutalmáról faggatták az újságírók. A ma már csaknem két évtizedes kormányfői felfogás alapján idén kevés munkát végeztek a minisztériumok, a legtöbb helyen ugyanis nem osztottak jutalmat. Lapunk közérdekű adatigényléseire adott válaszokból kiderült, hogy az év végi juttatásokat tekintve az Agrárminisztériumban érte meg leginkább dolgozni. Nagy István tárcájának munkatársai - tehát az államtitkárok és maga a miniszter is - "egész évi munkájuk elismeréseképpen" egységesen 400 ezer forint értékű ajándék Erzsébet-utalványt kaptak. Ez csaknem 400 millió forintos kiadást jelentett összesen.

A Kásler Miklós-féle Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai sem panaszkodhatnak, a több mint 1800 dolgozó ugyanis nettó 200 ezer forintot kapott, ez a pluszjuttatás pedig összesen több mint 370 millió forintba került. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkavállalói és Palkovics László miniszter is örülhetnek, Erzsébet-utalvány Plusz kártyáikra ugyanis egységesen 100 ezer forintot töltöttek fel. Összesen 1681-en kaptak ilyen juttatást, ez pedig több mint 166 millió forintba került. A "bónusz" elköltésére egyébként egy évük lesz a dolgozóknak, az Erzsébet-utalvány ugyanis megszűnik, a szelvényeket pedig legkésőbb 2019. december 31-ig lehet felhasználni.

A Honvédelmi Minisztériumban 23 ezer forintot, valamint teljesítményelismerésként további 23 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt kaptak a dolgozók. Az állami vezetőknek - miniszter, államtitkár – nem járt pluszjuttatás.

Más tárcák dolgozói ugyanakkor csak irigykedhetnek: a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium, vagy a Rogán Antal irányította Miniszterelnöki Kabinetiroda dolgozói egy forintot sem kapnak. Pintér Sándor Belügyminisztériumában sem várható év végi jutalmazás, és nem jár pénz a negyedik Orbán-kormánnyal megjelent Miniszterelnöki Kormányiroda munkatársainak sem. A kormányfő egyébként nem részesül év végi jutalomban. A tárcák válaszát tekintve különös, hogy a Pénzügyminisztérium lapunktól 15 napos haladékot kért a válaszok elküldésére, miközben a napi.hu-nak elárulta: Varga Mihály nem oszt egy fillér prémiumot sem beosztottjainak. A Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség szintén 15 napos haladékot kért, miközben a napi.hu-val azt közölték, hogy idén nem lesz jutalom.

Sokkal jobban megérte ugyanakkor a Matolcsy György egykori miniszter, most jegybankfőnöknél dolgozni. A 24.hu szerint ugyanis az év végén 619 kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállaló kapott összesen 339 millió forint értékű bónuszt. Egy dolgozóra lebontva tehát nagyjából nettó 549 ezer forint jutott. Ez a tavalyi ajándékhoz képest is nagyvonalú, 2017-ben "csak" nettó 324 ezer forint járt a bankosoknak. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az Állami Számvevőszék, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő sem ad év végi jutalmat sem a munkavállalóinak, sem pedig vezetőinek, vezető-helyetteseinek.

Tavaly egyébként az akkor még létező Magyar Nemzet szerint Trócsányi László és tárcája az Igazságügyi Minisztérium járt a legjobban, 200 ezer forintú Erzsébet-utalvánnyal.