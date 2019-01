"A kulcsszó a hatékonyság" - A bevándorlási rendszert felülvizsgálatára készül Merkel utódja

A CDU új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer egészen 2015-ig visszamenően vizsgálná át a rendszert. Februárban fog hozzá a munkához a párt.

- nyilatkozta a politikus a Welt am Sonntag vasárnapi lapnak. Kramp-Karrenbauer a külső határok védelmétől kezdve a letelepedési engedély megadásáig, illetve az érkező integrálásáig mindent végigvenne. Mint fogalmazott:



Hogy ez alatt mit ért, az nem világos. Az viszont igen, hogy a folyamat februárban, egy CDU által kezdeményezett konferencián kezdődik meg, s az egyeztetésekbe bevonják az EU határvédelmi szervezetét, a Frontexet is.

Már annyi menedékkérő sincs, mint a krízis előtt

Tovább csökkent a menedékjogi kérelmek száma Németországban tavaly egy kormányzati kimutatás szerint, amelyet a Bild am Sonntag című vasárnapi lap ismertetett, s melyről az MTI számol be.

A hivatalosan még nem nyilvános összesítés szerint a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz (BAMF) 185 ezer 853 menedékjogi kérelmet nyújtottak be 2018-ban, ami 16,5 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi 222 ezer 683-hoz képest, és elmarad a krízis előtti évben, 2014-ben regisztrált 202 ezer 834-től is.

Azt írják egyúttal, hogy a menedékkérők szállásai elleni támadások száma is jelentősen csökkent tavaly. A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) összesítése szerint januártól december elejéig 143 támadás történt befogadóállomások ellen. Ez a szám 2017-ben 312 volt, a válság előtt, 2014-ben pedig 199. A csúcs 2015-ben volt, mikor Németországban 1031 támadást - például gyújtogatást, robbantásos merényletet - követtek el menekültek ellen. A jobboldali szélsőségesek ugyanilyen, gyilkos indulattal reagáltak a kelet-európai menekültekre is a '90-es években.