A kapkodva evés is okozhatja a gyakori kellemetlenséget

A puffadás a leggyakoribb emésztési probléma, amelyet nem megfelelő táplálkozás, betegség, gyógyszerek, de akár stressz is kiválthat.

Emésztés során gázok képződnek a gyomorban, amelyek legnagyobb része légzéssel távozik. Ennek ellenére a puffadás nagyon gyakori panasz. Leggyakrabban az életmódra vezethető vissza, de betegségek velejárója, illetve gyógyszerek mellékhatása is lehet – mondta a Népszavának Mikoly Kriszta reflux-terapeuta.

Táplálkozás

A nem megfelelő étkezés, például a túl kevés rost fogyasztása zavarttá teheti az emésztést; székrekedést okozhat, renyhülhet a bélműködés, fokozódhat a gázképződés. Tovább rontja a helyzetet, ha nem fogyasztunk elég folyadékot . Általában alig csúszik le egy liter, pedig az egészséges szervezet működéséhez ennél jóval többre, 2-2,5 liter vízre lenne szükség.

A szénsavas italok fokozzák a gázképződést, cukrozott gyümölcsleveket sem ajánlott inni, mert a gyomorban erjedésnek is indulhatnak. A nehezen emészthető ételek mellett a kifejezetten puffasztó hatású ételek, a nyers gyümölcsök, zöldségek, a hüvelyesek és a „k” betűs ételek - káposztafélék, karfiol, karalábé - is okozhatják a panaszokat.

Evés közben rengeteg levegőt is nyelünk, különösen ha kapkodva, „porszívózzuk fel” az ételt, a sok fölöslegesen benyelt levegő pedig felfújhat. Stressz és szorongás esetén gyakoribb a sok levegő nyelése, ahogy gyors beszéd közben is.

Ha a bevitt tápanyagok megemésztése és felszívódása nem megfelelő, jelentős mennyiségű meg nem emésztett táplálék marad a bélcsatornában, amelyeket a baktériumok nem tudnak lebontani és bélgáz képződik belőlük, ami puffadást okoz. Minél több a gáz a belekben, annál nehezebben tudnak áthaladni a feldolgozott anyagok, ez lassítja az emésztést és szintén puffadást okoz. A hasűri nyomás növekedésének következtében reflux alakulhat ki, vagy a már meglévő tünetek tovább romlanak, és ez a folyamat is könnyen ördögi körré válhat – mondta a szakember.

Betegségek és gyógyszerek

Vannak olyan betegségek, amelyekkel puffadással járnak, a refluxon kívül ilyen a fekély, de a gyomor nyálkahártyájában tanyázó baktérium, a Helicobacter pylori okozta fertőzés is. A laktóz- és gluténérzékenység, az ételintolerancia, a hasnyálmirigy vagy az epeproblémák, illetve parazitafertőzések és gyulladásos bélbetegségek – Crohn, IBS – esetén is gyakori kísérő panasz. Egyes gyógyszereknek gyakran van puffadást okozó mellékhatása. Ilyenek a refluxra szedett készítmények, mert ezek általában vagy le- vagy el is nyomják a gyomorsavat, amitől romlik az emésztés folyamata.

Mit lehet tenni?

Nem mindig megvalósítható tanács, de célszerű elegendő időt hagyni az étkezésre, még jobb, ha „a módját is megadjuk”. Élvezzük az ízeket és ne a gyorsaság legyen a fő szempont – ajánlotta a szakember. Alaposan, egyes tanulmányok szerint legalább 32-eszer meg kellene rágni a falatot, hogy segítsük az emésztést. Figyeljünk, hogy elegendő rostot vigyünk be, és egyszerre ne együnk túl sokat. Este könnyen emészthető ételeket fogyasszunk, de 6 óra után inkább már semmit, hogy éjszaka a gyomrunk is tudjon pihenni. Tudatosan kellene összeállítanunk a napi menüt, érdemes kerülni a puffasztó ételeket és italokat. Jót tehet a reflux-terápiában hatásos hasmasszázs is. Már egy kezelés után érezhető, ahogy a perisztatika javításának köszönhetően fellazul a gyomor és a bélrendszer.

A gyakori puffadás súlyos betegséget is okozhat, ezért ha hosszabb ideig fennáll, orvoshoz kell fordulni. Vannak olyan készítmények, amelyek szétrombolják a felgyülemlő gázokból képződött habhólyagokat, gondoskodnak a levegő gyors eláramlásáról és serkentik a gyomor működését. Sokan azonban nem szeretnének hosszasan gyógyszert szedni, ezért szívesen alkalmazzák a népi gyógyászat ismert növényeit: a különféle formában elérhető köménymagot, édesköményt, édesgyökeret. Ezek azonban csak tüneti kezelések, célszerű megtalálni az életminőséget jelentősen rontó jelenség kiváltó okát – mondta Mikoly Kriszta.