Magyarország. 2019.

A díjak megállapítása nem szakadhat el attól az alapelvtől, hogy a gazdasági szolgáltatás értékét hivatott kifejezni.

A közterület-használati díjnak a gazdasági szolgáltatás értékéhez kell igazodnia – mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) egy kirívóan magas díjat megállapító önkormányzati rendelet mellékletének megsemmisítésével kapcsolatban. Az Ab szerdán közzétett határozatában rámutatott: bár az önkormányzati tulajdonú közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak megállapítása a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, nem szakadhat el attól az alapelvtől, hogy a gazdasági szolgáltatás értékét hivatott kifejezni. Az Ab bírói kezdeményezésre megsemmisítette egy önkormányzati rendelet mellékletének azon pontját, amely meghatározta a mozgóbolti árusításra vonatkozó díjtétel napi összegét, mivel az egyértelműen hátrányosabb volt, mint az árusító fülkék elhelyezésének díja: több mint kétszázszoros eltérést mutatott. Az Ab kiemelte, hogy ezt a hátrányos megkülönböztetés nem igazolható azzal, hogy más önkormányzatok is hasonló díjat vezettek be. A közterület-használati díj nem arra való, hogy olyan helyi törekvésekhez használják fel, amelyek nem állnak összefüggésben a közterület-használat gazdasági értékével – tették hozzá. A határozata kitér arra, hogy ennek a díjnak alapvetően olyan tényezőkhöz kell igazodnia, mint például a terület nagysága, településen belüli elhelyezkedése, a használat módja, időtartama. Alkotmányosan nem indokolható a közterület-használati díjat olyan szempontokra alapítani, amelyek a területhasználat értékével nincsenek összefüggésben. Az Ab korábbi határozataiban is rámutatott már arra, hogy önkényes, ezért alkotmányellenes a közterület-használat díjának olyan szabályozása, amely a szolgáltatástól független szempontok alapján, kirívóan magas díjfizetési kötelezettséget ír elő egyes vállalkozókra. Az Ab tanácsa a döntést különvélemény nélkül hozta meg. A határozat teljes szövege elérhető az Ab honlapján