Így áll össze a Fidesz-fölény a közösségi médiában: nem népszerű, csak sokat szidják

Minden ellenzéki párt beleállt Budapesten az előválasztásba, Puzsér Róbert ettől nem tűnik boldognak, és ellentmond egy héttel ezelőtti önmagának. A médiaszemélyiség.

Indulatosan reagált Puzsér Róbert a Népszavának arra, hogy Donáth Anna, a Momentum alelnöke – lapunk korábbi információját megerősítve – bejelentette: pártja beáll az előválasztás győztese mögé. Az LMP és a Jobbik favoritja tőlünk értesült a hírről. – Mit gondolnak ezek valójában? Mi szükség van Momentumra Magyarországon? Az előválasztást nélkülük is megrendezik, és az a személy indul Tarlós István ellen, aki megnyeri a folyamatot - fogalmazott keresetlenül a médiaszemélyiség. Puzsér feltette továbbá azt a kérdést is: „A Momentum mit keres a politikában ezek után?” Semmilyen dilemmában nem hajlandóak dönteni, és még „ők akarnak várost, vagy országot vezetni!?" – háborgott. Arra a kérdésünkre, hogy ezek után örömmel fogadná-e, ha a Momentum támogatná, azt mondta: egyértelműen nem. "– Ha Fekete Pákó nyeri az előválasztást, akkor mögé állnának be? Viccnek is rossz ez a Momentum, ők tényleg egy párt?" A múlt héten Puzsér Róbert – miután az LMP után a Jobbik is bejelentette, hogy őt támogatja –, még azt mondta: várja, hogy a Momentum „megforduljon a kárhozat útján”, továbbra is ott egy szék az asztalnál részükre.

Puzsér Róbert cikkünk megjelenése után arra kérte lapunkat, hogy pontosítsuk álláspontját. Puzsér ugyanis állítása szerint nem mondott ellent önmagának, továbbra is várja, hogy támogassa őt a Momentum, „de ne a győztes mellé álljanak, hanem érték és programalapon válasszanak köztem vagy Karácsony Gergely közül”.