Hormonzavar is okozhat tavaszi fáradtságot

A tavasz sokaknak nem plusz energiát, hanem fáradtságot hoz. Lehet, hogy ennek háttérében nem is az időjárás, hanem valamilyen hormonzavar áll.

A tavaszi fáradtságot általában a télen kiürült D-vitamin készlet okozza, amely ilyenkor éri el a mélypontot. Ennek szintjét vérvizsgálattal lehet megállapítani. Mivel a D-vitamin nem is egy vitamin, hanem hormon, a hiánya számos hormonális problémát is okozhat – mondta dr. Koppány Viktória , a Budai Endokrinközpon t endokrinológusa.

A pajzsmirigy hormontermelési zavarának két típusa létezik: túl és alul is működhet. Utóbbi esetén a kelleténél kevesebb pajzsmirigy hormon (T3, T4) termelődik, ezáltal az anyagcsere lelassul. Ez többek között fáradékonysággal, álmossággal, menstruációs zavarokkal és akár emésztési problémákkal jár. Ilyenkor a hiányzó hormonokat gyógyszerrel pótolják.

A stresszes életmód egyik következménye a mellékvese kifáradása . Stressz hatására a mellékvesék által termelt kortizol szintje megnő, tartós stressz esetén folyamatosan magas is marad. Ha ezért a mellékvese kifárad, hirtelen megcsappan a kortizol mennyisége, ami fáradtságot, depressziót, letargiát eredményez. Ilyenkor megfelelő stresszkezelésre, valamint gyógyszeres kezelés szükséges - mondta Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa.

Az inzulinrezisztencia is okozhat fáradtságot. Korunk egyik népbetegsége kezelés nélkül könnyen 2-es típusú cukorbetegséggé nőheti ki magát. A sejtek érzéketlenné válnak az inzulinra, éheznek. Mivel az inzulin nem képes kellő mennyiségben bejuttatni a glükózt, a hasnyálmirigy még több inzulin kibocsátásával kompenzál. Kezdetben csak az inzulin szintje emelkedik meg, később a vércukoré is. Az egyik fő tünet, ahogy a cukorbetegségé is a főleg étkezések után jelentkező állandó fáradtság, A kezeléshez személyre szabott diétára, rendszeres testmozgásra és akár gyógyszeres vagy inzulinos terápiára lehet szükség - mondta a szakorvos.