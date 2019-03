Felolvasás követségen és turkálóban

Shapeshifter (Alakváltó) címmel jelent meg a nagyszerű énekes-dalszerző, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint új albuma, amit hosszabb európai turnén mutatnak be zenésztársaikkal.

„A lemez címe Alakváltót jelent, ami jól leírja, mi történt velünk, hiszen a zenekar bővült, ám a mag ugyanaz maradt: továbbra is a Gyémánt Bálinttal közös duónkra épül az anyag. Bálinttal két duólemez és számtalan koncert után, közösen határoztuk el, hogy készítünk egy lemezt ritmusszekcióval is – hogy a hangzásbeli lehetőségeinket bővítsük. Mivel sok fellépésünk van Nyugat-Európában, külföldi zenészek is felmerültek, és végül Nicolas Thys nagybőgős és Antoine Pierre dobos mellett döntöttünk, akik a belga jazz-színtér kiemelkedő alakjai. Öt éve diplomáztam a Brüsszeli Királyi Konzervatóriumban, és erős kapcsolatom maradt az ottani szcénával, innen ismerem ezt a két csodásan kreatív zenészt. Mindketten éltek New York-ban, a legnagyobb nevekkel is játszanak együtt, ráadásul nagyon kedves emberek, és jó barátok lettünk, rengeteget nevetünk négyesben” – meséli új lemezükről Harcsa Veronika.

A Shapeshifter dalainak többségét Veronika írta. „Egyszer régen egy barátom bíztatott, hogy merjek saját dalokat írni, mert annál szélesebb csatornán tudom magam kifejezni a zenében. Ez tényleg így van: azokat a dalokat érzem minden ízében a magaménak, amiket én írtam. Bálint ötletei is szerepelnek a duólemezeken, a mostani albumra két teljes kompozíciót is írt, amikhez örömmel írtam szöveget. Egyikünk sem zeneszerző: ez inkább egy kreatív játék, és mivel személyes élményekről van szó, könnyű ezeket a dalokat estéről-estére tartalommal megtölteni. A Bori's Rebel című dal szövegét Bori, a húgom írta. Egy nehéz élethelyzetét írta ki magából, én pedig a testvéreként úgy éreztem, átfordíthatjuk ezt a nehézséget valami pozitívba, ha a szövegből születik egy dal.”



Tavasszal és nyár elején mutatják be Európa-szerte az új lemezt. „Ez a gyümölcs leszüretelésének időszaka” – mondja. „A kvartett-turnéval párhuzamosan a duókoncerteket is folytatjuk, de hogy a jövőben melyik felállás lesz a meghatározóbb, az még nem látszik. Tavasszal jó pár koncertet fogunk játszani kvartettben, és ez biztosan sok tapasztalatot hoz majd. Június második felében hétállomásos magyarországi turnéra indulunk, melynek legfontosabb állomása a Müpa-beli estünk lesz. A lemezt a berlini Traumton Records jelenteti meg Nyugat-Európában, így számos helyszínen koncertezünk majd Németországban, de ellátogatunk Brüsszelbe, Liège-be és Londonba is. A lemez német sajtóvisszahangja nagyon erős lett, így remélem, hogy a külföldi koncertek is jól sikerülnek majd. A magyarországi koncertek zárják a turnét, addigra már jól össze fog állni az anyag, úgyhogy a hazai közönségnek tartogatjuk a turné legjavát.”



Harcsa Veronika a duó és a kvartett mellett jelenleg két állandó formációban szerepel. Az egyik a belga Next.Ape, ami egy frissen debütált pszichedelikus jazzprodukció, és szeptemberben itthon is bemutatkozik. A másik egy Debussy-est a klasszikus hárfaművész Razvaljajeva Anasztáziával. Ezek mellett rendszeresen előfordul, hogy egy korábbi projektet elevenítenek fel (mint az avantgárd Kassák-est) vagy meghívják vendégként egy egyszeri produkcióba, mint Fekete-Kovács Kornél Müpa-estje március végén. Veronika folyamatosan szólistaként szerepel, de cseppet sem tartja magát „dívának”. „Minden énekes produkcióban rendkívül fontosak a hangszeres zenészek, csak az a kérdés, hogy ki hogy kommunikálja a jelenlétüket. Nekem így természetes, hogy zenei partnerekként és nem kísérőkként mutatom be őket, mivel a zenét közösen hozzuk létre” – vélekedik erről.

A tanításról „Jelenleg London és Budapest között ingázom, és ilyen életvitel mellett nem lehet felelősséget vállalni a tanítványok iránt, így nem játszom ezzel a gondolattal. A Művészetek Völgyében, ahol idén hatodik éve vezetek saját udvart, minden nap tartok énekes workshopot a fellépőkkel közösen, ami kiemelkedő élmény. Nagyon jólesik közösen gyakorlatokat végezni, és látni a résztvevők arcán, ahogy elmerülnek a zenében. Elképzelhető, hogy egyszer ez is része lesz az életemnek.”