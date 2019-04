321,52 forinton az euró

A tárgyalás felemásra sikeredett, így újra összeülnek. Az EKSZ elnöke közölte: tagjaiktól nem kaptak felhatalmazást arra, hogy 10 százalék alatt állapodjanak meg.

Körvonalazódik egy megállapodás, amely várhatóan nem fog elmozdulni a jelenleg ismert 8 százalékos bérfejlesztés mértékéről – mondta az atv.hu-nak Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke, miután tárgyaltak a BKV-val. Hozzátette: ez nem elfogadható, mert tagjaik körében nem reprezentatív felmérést végeztek, amely szerint „nagyon alsó hangon is a 10 százalékhoz ragaszkodnak”. A BKV jogi és humánpolitikai vezetője viszont elmondta, hogy nem áll több forrás rendelkezésükre. Jelenleg egyébként 5,26 milliárd forint pénzösszegről van szó, amelyet a cég bérrendezésre fordítana. Naszályi a tárgyaláson is elmondta, hogy ez „messze nem éri el azt a szintet, amire szükség volna”, és az EKSZ elnöksége fogja megtárgyalni, elfogadják-e ezt az ajánlatot, vagy ha nem, akkor milyen lépések lehetnek még. Mint ismert, a további 3 százalékos emelés után az ágazatban a sztrájkelőkészítést is felfüggesztették, amelynek eltörlése bizonytalan. Ahhoz ugyanis – mondta Naszályi – mérlegelni kellene például azt is, hogy mennyi pénztől eshetnének el a sztrájkolók, és hogy adott esetben mennyit hozhatna az a plusz „x” százalék, amin már – a tagság jóváhagyásával – elgondolkodna. Plusz 1-2 százalék további emelés esetében a munkabeszüntetés nem feltétlen érné meg, de ha az eredeti 15 százalékos emelésre is volna esély, akkor már más lenne a helyzet. A tárgyalás felemásra sikeredett, éppen ezért kedden – de még a szerdai plenáris ülés előtt, ahol a BKV már megegyezést szeretne – szintén összeülnek egy rendkívüli tárgyalásra a reprezentatív szakszervezetekkel és a BKV-val, és meglátják, hogy esetleg utóbbi tud-e engedni a megfogalmazott követeléseiknek. Az biztos – tette hozzá –, hogy 10 százalék alatti emelés megállapodására nincsen felhatalmazása, éppen ezért a 10 százalék esetében már talán elgondolkodnának. Az EKSZ elnöke mégis úgy véli, hogy a cégnek nem lesz magasabb ajánlata.