Mint a régi szép hidegháborús időkben: az orosz fenyegetéssel foglalkozik a NATO

Bérgyilkost küldtek a Mamcsur nevű férfira és még öt társára: Putyin rendszere több év után állt rajtuk bosszút, vélt sérelmek miatt.

„A rózsát még ma le kell szedni. Holnap már mindegy lesz”

- kapta SMS-ben az üzenetet 2016. szeptember 16-án tartótisztjeitől Oleg Szmorodinov. Az egykor az orosz hadseregben és a rendőrségnél is szolgált karrierbűnözőt nem sokkal korábban az FSZB, az orosz elhárítás központjától egy ugrásnyira, a moszkvai Vienna Caféban bízta meg két tartótisztje azzal, hogy találja meg Mamcsurt, és még öt másik embert. A neveket egy listán adták át, mindegyik célpont kódnevet is kapott. Mamcsur a rózsát, de akadt boglárka és rozsdás rózsa is a célszemélyek között. Így máris érthetőbb az üzenet: Szmorodinovnak, bár eredetileg azt hitte, hogy csak megfigyelnie kell Mamcsurt, végeznie kellett az ukrán börtönőrrel -írja a 444.hu , a New York Times cikkét szemlézve.

Szmorodinov pedig el is végezte a rá bízott feladatot: a több napos megfigyelés után kivégezte áldozatát – egy egész tárat lőtt bele az éppen hazatérő férfiba – majd visszautazott Moszkvába. A karrierbűnözőt egykori bandavezére is keményfejűként jellemezte, aki aránytalan kockázatot is vállalt. Hogy nem kémalapanyag, azt talán az is jelzi, hogy mikor megkapta munkája jutalmát, egy új Mercedes kisbuszt, azonnal ki is posztolta a képét a közösségi oldalaira. Járt volna még neki ötezer dollár, amit végül nem kapott meg, mert a gyilkos fegyvert sikerült otthagynia a tetthelyen. Nem is maradt titokban, hogy ő gyilkolt, és el is kapták, amikor pár hónappal a gyilkosság után azt találta ki, hogy születésnapja alkalmából otthonában lepi meg egy ukrán exbarátnőjét.

Michael Schwirtz, a New York Times újságírója Rivnében, a tárgyalásán ismerkedett meg a meglepően beszédes Szmorodinovval. Rajta kívül mást nagyon nem érdekelt a tárgyalás, mint írta, még a három morózus bíró is látványosan unatkozott. "Ukrajnában már az erőszak a norma" -írta. Persze ezen nincs mit csodálni, ha van ország a világon, ahol tudják, mire képes az orosz titkosszolgálat, az Ukrajna. Mégiscsak az orosz titkosszolgálat rohanta le és csatolta el az országtól a Krím-félszigetet, hogy aztán immár ötödik éve tartsa életben a kelet-ukrajnai lázadást, és az eddig már 13 ezer halottat követelő háborút. A Mamcsuréhoz hasonló gyilkosságok meg olyan mindennapossá váltak, hogy a hírekbe is alig kerülnek be.



Ebben sincs semmi meglepő, Vlagyimir Putyin még 2006-ban, első elnöki duplaciklusában engedélyezte titkosszolgálatainak a célzott gyilkosságokat, vagyis Oroszország ellenségeinek megölését.

Azóta jópár átállt kém halt meg egzotikus mérgektől, ez pedig leleplezi a gyilkosságok legfőbb motivációját, a bosszút. Szmorodinov is ezt, a bosszút jelölte meg, mint lehetséges indokot Mamcsur megölésére -írja a portál.

De mégis, mit árthatott Oroszországnak egy nyugat-ukrajnai börtönőr? A kérdés izgatta Schwirtzet is, aki Szmorodinovtól megkapta a hat tételes halállistát is. Némi nyomozás után megtalálta köztük a kapcsot: 2008-ban, amikor Oroszország váratlanul megpróbálta lerohanni Grúziát, mindannyian az országban tartózkodtak. Mamcsur és a halállista többi szereplője az orosz titkosszolgálatok szerint Grúziában az oroszok ellen titokban harcoló ukrán katona volt. Mamcsur a hivatalos adatok szerint a háború kezdetén valóban Grúziában volt alakulatával, egy Irakot és Afganisztánt is megjárt különleges ezreddel. De Ukrajna tagadja, hogy katonái bármilyen harci cselekményben részt vettek volna. "Emlékszem azokra a napokra, a legfőbb problémám az volt, hogy hogyan vonhatnám ki az embereimet" - mondta Schwirtznek Jurij Jehanurov, aki akkoriban az ország védelmi minisztere volt. A Kreml mitológiájában azonban fontos szerepe van a vélt ukrán beavatkozásnak, amiről még kedvenc áldokumentarista rendezőjükkel, Arkagyij Mamontovval is filmet készíttettek. Ezt a filmet Schwitzer szerint Mamcsur meggyilkolása előtt egy hónappal újra leadták az orosz tévében.