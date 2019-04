Hiába a forráshiány, Habony emberének 700 ezres fizetésére van pénze a Szegedi Tudományegyetemnek

Ellenőrizni kell a Fidesz választási rendszerét – ezzel az indokkal jelentette be csütörtökön az összes ellenzéki párt prominense, hogy miért akarnak közösen delegálni szavazatszámlálókat az európai parlamenti voksoláson.

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint május 26-án, az európai parlamenti választás napján szoros küzdelemre készülhetünk, ezért fontos, hogy az ellenzék közösen, koordináltan küldjön szavazatszámlálókat az ország minden helyszínére. – Nem elég a szavazófülkében győzni, az ellenzéknek szüksége van arra is, hogy nekünk legyen a legtöbb voksolásszámlálónk – hangsúlyozta a jobbikos politikus. – Azon leszünk, hogy egyetlen egy fehér folt se maradjon az országban – tett ígéretet Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese is. A politikus közölte, hogy a mostani együttműködésben teljes erőbedobással részt vesznek, a közösségi oldalakon már kampányolnak, ezenkívül pedig telefonos mozgósítással is keresnek delegáltakat. Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője hangsúlyozta: innováció, hogy az ellenzék egymás után találja meg azokat a területeket, amelyekben együtt tudnak működni. Orbán Viktor ugyanis Barabás szerint eszetlenül versenyezteti az ellenzéket. Sokáig nem értettük – folytatta a párbeszédes politikus –, a rendszer természetét, de végre előreléptünk. Barabás egyébként úgy véli, hogy sikeres a szavazóköri delegáltak koordinációja, hiszen ezzel a technológiával sikerült visszavennie a török ellenzéknek Erdogantól Isztambult és Ankarát is. A Momentum elnökségi tagja, Berg Dániel reményét fejezte ki, hogy a konstruktív együttműködés kitart a májusi EP-választások után is. Harangozó Tamás egyébként közölte, hogy nagyjából tizennégyezer szavazókör van az országban. Tavaly áprilisban a szocialisták – Harangozó közlése szerint – 5500, a Jobbik 5400, míg a DK több mint 3000 delegáltat mozgósított. Jakab Péter pontosította Harangozót, szerinte ugyanis a Jobbik nagyjából 8300 számlálót tudott felmutatni. Abban mindenesetre egyetértettek, hogy ha tavaly sikerült volna koordinálniuk, akkor kevesebb visszaélés történik. Azt tervezik egyébként, hogy utaztatják is a jelentkezőket.