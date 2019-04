Négyből egy budapesti rendőrjárőri állás betöltetlen

Miután a vezetékes víz mindig tartalmaz minimális mennyiségű ólmot, és ez bizonyos körülmények között felhalmozódhat - ez állhatott egy gazdagréti iskolában márciusban mért határérték feletti mennyiség hátterében.

Március közepén, mint azt lapunk is megírta, a Gazdagrét-Csíkihelyek Általános Iskola csapvizében 22,6 mikrogramm/liter ólomtartalmat mértek, ami a megengedett határérték (10) több mint kétszerese. Ezért az intézményben palackos vizet osztottak a gyerekeknek. A napokkal később elvégzett mérések már a normál értékeket mutatták. Hogy mi történt, arról Újbuda Önkormányzatát kérdeztük, és a következőket tudtuk meg. A szennyeződés okát jelenleg még vizsgálják a szakértők, de az már biztos, hogy azt nem az iskola vezetékrendszere okozta, mert ott nincs ólom tartalmú vezeték vagy alkatrész. Egyes feltételezések szerint a vezetékes ivóvízben található nehézfém pangó, nem használt vezetékekben feldúsuló koncentrációja okozhatta a mért magasabb értéket. A vezetékes víz ugyanis normális esetben tartalmaz minimális mennyiségű ólmot. A Budapesti Vízművek tájékoztatása szerint a fővárosi átlag 1,5 mikrogramm/liter, amely a víznyomás ingadozás miatt, pangó, nem használt vezetékekben képes koncentrálódni. Ezt támasztja alá, hogy a határérték feletti szennyezés olyan mintákban volt megtalálható, amiket ritkán használt kifolyókból, csapokból vételeztek, mint például a kazánház kézmosója. A szennyeződés az ilyenkor szokásos eljárásként alkalmazott nagy intenzitású átöblítés után már nem volt kimutatható. A jövőben hasonló eset már nem várható, mert az intézményben elvégezték a belső ivóvíz hálózat nagy intenzitású átöblítését, kifolyatását. Emellett a szakemberek javasolták a vízvételi helyek üzemkezdet előtti kifolyatását, a rendszerben összegyűlt esetleges szennyeződések eltávolítására. Mivel az önkormányzat további gyermekintézményekben is megmérette az ólomtartalmat, arra is kíváncsiak voltunk, ezekben mit találtak. Minden mért óvodai és bölcsődei csoportban nem kimutatható, vagy határérték alatti volt az ólomtartalom – kaptuk a választ -, két intézményben azonban találtak a határértéket meghaladó szennyeződést olyan csapoknál, amelyeket ivóvíz vételezésre nem használnak, így sem a gyerekek, sem az ott dolgozó felnőttek nem kerültek kapcsolatba az abból folyó vízzel. Az érintett a csaptelepeket, valamint az összes kifolyó sugárszabályzót is kicserélték, és megszüntették a nem élő, pangó vízvezetékszakaszokat. A rendszer intenzív átmosását ezeken a helyeken is végzik, ezért az újabb mérések eredményéig a védőintézkedések hatályban maradnak.