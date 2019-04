Halőri feladatok miatt oktatták jachtvezetésre a helyettes államtitkárokat?

Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha régi, közeli üzlettársa, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vida József veheti meg az Andy Vajna halála után gazdátlanul maradt TV2-t.

Vida ezt az MTI-nek jelentette be: szerinte „előrehaladott tárgyalásokat” folytatnak a csatorna megvásárlásáról, a tranzakció júniusban zárulhat le. Az ügylettel a kormány egyik fő szócsövének számító kereskedelmi tévéadó az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelőhöz kerülne. Az opten céginformációs adatbázisból az nem derül ki, hogy ténylegesen ki a vagyonkezelő tulajdonosa. Vida József régóta Mészáros Lőrinc közeli üzlettársának számít. Bár az üzletember tagadja, hogy ő Mészáros strómanja lenne, tény, hogy régről ismeri őt. A 24.hu szerint a bicskei üzletember szüleinek a házába egykor a gázszerelő Mészáros vezette be a gázt, később pedig a Takarékbank milliárdokkal hitelezte Mészáros vállalkozásait. A bizalmi kapcsolat később is megmaradt, így tavaly Vida lett az akkor még a Mészáros és a Fidesz alá sorolt vidéki laphálózatot közelmúltig birtokló Opus Global Nyrt. egyik vezetője. A Vida-irányította Takarékbankról korábban megírta a 24.hu azt: része lehet annak a kormányzati törekvésnek, hogy a takarékokból, a Mészáros-közelbe került MKB-ból és később a Budapest Bankból egy állami hátszelű, „ellen-OTP-t” hozzanak létre. Ezt a spekulációt erősítheti az: Vida nemrégiben úgy fogalmazott a Portfóliónak, hogy a Takarékbank is „kérőként jelenhet meg” a Budapest Bankért, ha a bank privatizációjára sor kerül. Ami biztos, hogy jól jöhet a kormányhátszelű, tőkeerős új tulajdonos, mivel a TV2 Média Csoport Zrt. tavaly a hatalmas reklámbevételei ellenére jelentős, kétmilliárd forintot meghaladó veszteséget produkált.