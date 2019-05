Már Magyarországon is kutakodik a főnök inkognitóban

Éppen tíz éve indult diadalútjára a brit Channel 4 televíziós csatornán a Beépített főnök reality sorozat, amelynek meséje szerint egy-egy kiszemelt cégnél dokumentumfilmes stáb követi, miként boldogul egy új munkavállaló az első napokban. Az új fiú, új lány persze nem más, mint a cégvezér, aki álruhában igyekszik utána járni annak, a hivatalos jelentések mögött mi a hétköznapi valóság. Van, aki jól végzi a munkáját és szorgalmas, és akad olyan is, aki nem – e két egyszerű kategóriát színezi a sok-sok személyes történet, amelyet a főnöknek végre egyszer az életben meg kell hallgatnia. Bár az epizódok egy-egy jelenetéről lerítt, hogy megrendezett, az összképen és a hatáson mégsem rontott: miután a főnök leleplezte magát, a jókat megjutalmazta, a rosszakat megbüntette, mint egy jóságos – és következetes – Mikulás. Ezzel sok munkavállaló néző vágya teljesedhetett be, akik legalább a műsor alatt azt is érezhették: nemcsak elszemélytelenedett robotok egy hatalmas üzemben. Nem vehető rossz néven, hogy mindemellett a cég imázsának ápolására is maradt némi idő. A Beépített főnök amerikai, kanadai és ausztrál változata is sok-sok sikeres évadot élt meg, a magyar tévében is láthatók voltak. Így hétfő este lehetett a nézőben némi kétség, hogy az RTL új műsora, a Főnök inkognitóban tud-e majd működni: az hagyján, hogy kamera előtt mindenki viselkedik, de van még olyan ember a hazánkban, aki egy epizódot sem látott a Beépített főnökből és nem fog gyanút egy kamerákkal kísért új munkavállaló láttán? Még ha nincs is: a Főnök inkognitóban első adása kiválóan működött, köszönhetően többek között a főhős, Melhem Saad bemutatásának. A pizzázólánc tulajdonosának helyén van az esze és a szíve, akaratlanul is leforrázta az idegenellenes szólamokat pengetőket. Éjszakázott, nappalozott, futárkodott, miközben a nézőnek nem Johnnal vagy Tommal, hanem Janival és Tomival lehetett azonosulnia. A problémáik és az álmaik inkább ismerősek nekünk. A „rosszak” csapata viszont már-már burleszkszerűen mindent elrontott, amit csak lehetett – de a sok megható jelenet után Melhem Saad mégsem ment át terminátorba: sok éves munkájukra tekintettel kaptak még egy esélyt.



