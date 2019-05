Közös listán Soros és az Orbán-kormány

Közös projektben érdekelt az Egyesült Államokban a hazai kabinet és Soros György: egy konzervatív amerikai think tank legnagyobb támogatói közé tartoznak – igaz, a magyar fél csak közvetve, egy közpénzből működő alapítványon keresztül.

"Az arizonai republikánus szenátor, John McCain a sikertelen 2008-as elnökválasztási kampányából megmaradt többmillió dolláros támogatási összegből hozta létre 2012-ben a nevét viselő McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most olyan adatok kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint Soros Györgytől a szaúdi és marokkói állami cégekig számtalan érdekes támogatója volt a republikánus szenátor magánalapítványának, ami kellemetlen helyzetbe is hozhatja a neokon héjaként ismert washingtoni politikust" - írta két évvel ezelőtt a kormányközeli, döntően állami hirdetésekből élő 888.hu. John McCain tavaly elhunyt, az általa alapított és a volt elnökjelölt nevét viselő intézmény viszont időközben a konzervativizmus jelentős, vezetőképző programjába a világ számos pontjáról (Magyarországról is) hallgatókat toborzó intézményévé vált. A McCain Institute honlapja a legfontosabb, azaz legalább 100 ezer dollárt (nagyjából 30 millió forintot) adományozó támogatók listáján tünteti fel a The Hungary Initiatives Foundation (THIF) nevű szervezetet.

A magyar alapítványról a 2014 őszi kitiltási botrány idején írt sokat a sajtó, amikor az USA egy, a magyar kormányzatot érintő korrupciós ügy miatt megtagadta a beutazás lehetőségét hat meg nem nevezett magyar köztisztviselőtől. Az eredetileg Friends of Hungary néven megalapított THIF-t költségvetési pénzből – 15 millió dollár, azaz 4,5 milliárd forint alaptőkével – hozta létre a kormány, az alapító okirat szerint kulturális funkciókkal (statútuma szerint „Küldetésünk, hogy hogy tartós értékeket hozzunk létre az Egyesült Államok és Magyarország közötti kulturális és oktatási kapcsolatok újjáélesztésével és megerősítésével”), de a valóságban politikai PR-tevékenységet is végez: kongresszusi tagoknak és politikai szervezeteknek folyósít támogatásokat az USA-ban.

A THIF kuratóriumát a honlap alapján April H. Foley volt budapesti amerikai nagykövet, Fellegi Tamás, az Orbán-kormány korábbi fejlesztési minisztere, Edith K. Lauer, a Magyar Amerikai Koalíció elnöke, George Pataki, New York állam volt kormányzója, és Kurt Volker, a Trump-kormányzat jelenlegi ukrajnai különmegbízottja alkotja. (A kitiltási botrány idején szinte a teljes akkori kuratórium lemondott – a korabeli sajtóhírek szerint George Pataki is, ám ő továbbra is szerepel az alapítvány portálján a tagok között). Az USA-ban továbbra is kritikusan kezelt Orbán-kormány a THIF-t mindig szívesen használta szimpátiaszerzésre, ebbe a vonulatba illeszkedhet a McCain Institute kiemelt támogatása is. Csakhogy ezt a fajta befolyásvásárlást a magyar kormánysajtó a közelmúltig keményen elítélte. „Ez egy ahhoz hasonló modell, mint amelyet a Clinton Alapítványnál találtunk. Ott a külföldi kormányok és a külföldi érdekeket képviselő lobbisták nagyon sok pénzt áldoztak arra, hogy befolyást vásárolhassanak maguknak” - írta az intézetről a 888.hu a már idézett cikkben. A bírálat központi eleme, hogy a McCain Institute Soros György köreitől is kap támogatást. Nem is keveset: a honlap adatai szerint a Soros-féle Open Society Foundation ugyanúgy a legbőkezűbb, 100 ezer dollár fölötti kategóriájú donorok között van, mint a magyar kormányalapítvány, de maga Soros György is adományozott az intézetnek egy 25 ezer és 100 ezer dollár közötti, vagyis szintén jelentős összeget.