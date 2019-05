Verhofstadt szerint Orbán az unió végét jelentheti

Orbán Viktor különutas politikája tovább szabdalhatja az EU amúgy is ingatag egységét - figyelmeztetett a liberális ALDE vezetője.

Budapestre jött Guy Verhofstadt: a liberális ALDE frakcióvezetője, volt belga miniszterelnök a Momentum mellett kampányolt és eközben az EU jövőjéről, Orbán Viktorról, az uniós forrásokról szóló interjút is adott a 24.hu -nak. Verhofstadt a harmadik legnagyobb EP-frakció vezetőjeként azt fejtegette, hogy negyven év után megszűnhet a szociáldemokrata és a néppárti szövetség többsége, ők – a liberálisok – pedig azon dolgoznak, hogy létrehozzanak egy új Európa-párti közepet, amely nélkül nem lehet többséget alkotni. Ebbe a középben pedig szerinte helye lenne Macronnak és a Momentumnak, de a román antikorrupciós pártnak is. A populisták erősödéséről Guy Verhofstadt azt mondta, a Salvini-féle szövetség (a Népek és Nemzetek Európai Szövetsége) csak nevet váltott, lényegében azonban ugyanaz maradt, ami korábban is volt – ezért nem beszélhetünk új pártcsaládról. A populisták erősödését ugyanakkor aggasztónak látja, és arra is figyelmeztet, hogy mindegyikük mögött Oroszország állhat, aminek érdeke az EU meggyengítése.