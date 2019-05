22-en halnak meg naponta a dohányzás miatt Izraelben

Az idő múlásával természetes az ízületek kopása, de túlterhelés, egyoldalú mozgás vagy túlsúly miatt akár már huszonéves korban is fájhat, és akadályozhatja a megelőzését is szolgáló mozgást a főleg térdben és csípőben jelentkező artrózis.

A porckopás, azaz artrózis gyakori, a lakosság negyedét érintő betegség. Leginkább nőknél, általában 50 éves kor fölött jelentkezik, de már elkezdődhet 20-30 évesen is. Az európai népesség körében a térd és a csípő ízületi kopása a leggyakoribb, de a kéz, a láb és a váll és a gerinc kisízületeiben is kialakulhatnak artrózisok – mondta a Népszavának Friedmann Éva gyógytornász.

Ilyenkor az ízületi felszíneket borító porcok elvékonyodnak, töredezetté válnak, végül felszívódnak. A fájdalmas folyamatnak a természetes elhasználódáson kívül több oka is lehet, például túlterhelés, gyakori térdelés, nehéz súlyok cipelése, fizikai munka vagy akár egyoldalú mozgás és a túlsúly is. A különböző testtartási hiba miatt kialakuló rossz terhelés is állhat a hátterében, például x- vagy o-láb esetén nem megfelelően terhelődnek a porcok a térdízületben. Gerincferdülés, de akár erőteljes lúdtalp, sőt a nem megfelelő lábbeli viselése is kiválthatja: a túl magas, de a kétcentisnél alacsonyabb sarok és a túl merev cipőtalp is lehet hibás.

Nehéz indulás

Tüneteket leginkább a nagyobb kopás okoz. Fokozatosan rosszabbodó duzzadás és merevségérzés jelentkezik. Jellemző, hogy a fájdalom terheléskor fokozódik, pihenéskor enyhül, bár gyakori, hogy az éjszakai alvást is lehetetlenné teszi. Tipikus tünet az úgynevezett indítási fájdalom, amikor ülés után az első pár métert nagyon nehéz megtenni, aztán amikor az ízületi folyadék bekeni a csípő- vagy térdízületi felszíneket, „bejáratódik”, könnyebb lesz a járás. Nagyobb terhelés után gyulladások is kialakulhatnak, illetve fokozatosan elkezd beszűkülni az ízületek mozgástartománya: kevésbé tudjuk használni a kopott testrészt.

Inkább megelőzni

Mint minden szervünk, szövetünk megfelelő működéséhez, a porcoknak is elegendő folyadékra van szüksége, de fontos, hogy porcképző anyagot is fogyasszunk. Ezt bevihetjük természetes forrásból: például a sok kollagént tartalmazó csont- vagy húslevesből vagy táplálék-kiegészítők szedésével. Ajánlott az ízületek terhelésének csökkentése, a testsúly normalizálása, a rendszeres és minden ízületet egyformán terhelő testmozgás, például az úszás és a kerékpározás, de akár a gyógytorna is.

Az artrózis kezelésére először konzervatív terápiát alkalmaznak, ez általában fizikoterápiát, masszázst, gyógytornát jelent, amelyek célja a kikopott ízületek tehermentesítése és az izmok megerősítése. Egy idő után azonban a műtét, a protézisek beültetése az egyetlen megoldás, amit az elvesztett funkciók helyreállítása, a meggyengült izmok megerősítése és működésbe hozása kell, hogy kövessen – mondta a szakember.