Fél órát várakoztatták a hajóbaleset sérültjeihez riasztott mentőket a kórházak

A hajóforgalom nagy volt, de nem kiemelkedő szerda éjjel.

A Hableány tragédiája kapcsán Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének az elnöke lapunknak elmondta: a csütörtök esti hajóforgalom nagysága a szezonnak megfelelő volt, május vége már főszezonnak számít. A hajóforgalom már régóta ilyen mértékű, elsősorban a kabinos személyhajók számának a növekedése miatt, de a nagy szállodahajók is üzemeltetnek személyjáratokat. Az esetükben az a megkötés, hogy az ilyen nagy hajók északon csak az Árpád híd fölött, délen pedig a Rákóczi híd alatt fordulhatnak meg. A hajók számáról szólva Bencsik Attila elmondta: nincs külön korlátozva, hogy egyszerre hány hajó lehet a Dunán egy adott szakaszon. Ha egy hajónak érvényes érvényes okmányai vannak, rendelkezik a jogszabályban előírt személyzettel, illetve műszakilag megfelelő felszereltségű, úgy akkor részt vehet dunai hajósforgalomban. A hajók számára a működési engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság adja ki és a magyar szakaszon az Országos Vízirendészeti Főkapitányság ellenőrzi, illetve a nagy, veszélyes rakományt szállító teherhajó esetében a Katasztrófavédelem is ellenőrizheti a hajót. A konkrét balesetről szólva Bencsik Attila elmondta: okozhatta műszaki hiba, illetve emberi mulasztás is. A Dunán csütörtökön a szokványosnál rosszabbak voltak a körülmények, sűrű eső volt, korlátozott látási körülmények, az áradás miatt erős áramlás miatt pedig a völgymenő - sodrással egy irányban - közlekedő hajók a szokásosnál gyorsabban haladtak, amivel csökkent a manőverező képességük és nőtt a tehetetlenségük. Az ilyen körülmények különösen nagy figyelmet követelnek a hajó vezetőjétől. Az eddig közreadott videofelvételből annyi látszik, hogy a szállodahajó hegymenetben - áramlással szemben - a Margit híd alatt tervezett átmenni. Ehhez kell egy irányváltoztatás, a hajó ilyenkor előbb a Margit-sziget csúcsára tart rá, utána fordul rá a két hídpillér közé, így veszi fel a biztonságos áthaladáshoz szükséges helyzetet. Ez a gyorsított felvételen ugyan kacsázásnak tűnik, valójában ez normális manőverezés része. Ugyanakkor minden hajó kötelezően fel van szerelve AIS Transponderrel, ami műholdas helyzetmeghatározó berendezés, ezzel folyamatosan, pontosan látható a hajók egymáshoz viszonyított helye és amit menet közben kötelezően bekapcsolva kell tartani. Amit nem lehet tudni, hogy a hajókon működött-e ez a készülék. A transponder emellett rögzíti folyamatosan a hajó haladását, így most a baleset vizsgálatánál kulcsfontosságú lesz a szakértők számára, hogy visszanézzék az erről szóló felvételeket.