Panasszal élt a gyanúsítás ellen a Viking őrizetbe vett kapitánya

A lelkiismeret-furdalásához képest minden másodlagos, de felelősségre vonás azért lesz, mert azt szeretné, ha az állami vagyon menedzserei két lábbal állnának a földön – mondta a Népszavának Lázár János a mezőhegyesi mintagazdaságnál kirobbanó botrány kapcsán.

Lapunk írta meg először, hogy mezőgazdasági fejlesztések mellett luxusberuházásokat – négycsillagos szállodát, kisvasutat, golfpályát – akartak terveztetni a mezőhegyesi ménesbirtokra. A 800 milliós pályázati felhívás azt mutatja: a kiírónak nagyon pontos elképzelései voltak a projektről… …. amit én nem hagytam jóvá, és a birtok igazgatósága sem. A termeléshez kapcsolódó fejlesztéseket engedélyeztük, egy szarvasmarha-telep építését, a lótenyésztéshez kapcsolódó felújításokat, illetve a mezőhegyesi szakképzési iskola korszerűsítését. Az ön által említett elképzelések nem szerepeltek ezek között. Volt erről egy cégen belüli vita – a menedzsment egy része az idegenforgalom fejlesztésében hisz, óriási turisztikai befektetéseket látna szívesen, én viszont realista vagyok és óvatos. Az ön által jóváhagyott tervek mennyibe kerülnek? Összesen tízmilliárdnyi beruházás zajlik, többek között ötmilliárdért korszerűsítjük a szarvasmarha-telepet, és hárommilliárdért vásároltunk munkagépeket. Hogy fordulhat elő, hogy a birtokot felügyelő kormánybiztos nem tudott a luxusberuházások tervéről – és a felhívás így is kikerülhetett? Én tulajdonosi joggyakorló vagyok, a menedzsment napi működésében nem veszek részt. Vélhetően úgy gondolták, csinálnak egy ilyen tervet – és utána majd megszerzik hozzá a pénzt. Elsülhetett volna jól is a magánakció? Szerintem nem. Hiba volt az igazgatóság és a tulajdonos megkerülése. Nekem egyébként az iskola a legfontosabb, mert ez társadalmi-felzárkóztatási kérdés: 300 szegény családból származó gyerek tanul itt. Elképzelhető, hogy több, hasonló volumenű kiírás is megjelent a tudta nélkül? Nem hiszem. Most épp Mezőhegyesen vagyok, megkértem a belső ellenőrt, nézze meg a menetrendet. És felelősségre vonást is tervezek. Kiket rendszabályozna meg? Igazgatói és vezérigazgató-helyettesi szintről beszélünk. Adott esetben ennek a körnek a tagjait küldheti el? Így van. Ön egyáltalán nem érzi magát felelősnek, hogy a felhívás ilyen formában átjutott a szűrőn? Hát, hetente két-három napot töltök itt, de nem én vagyok a vezérigazgató. Most többet kell itt lennem. Felkészült rá, hogy kormánybiztosként számon kérik a botrány miatt? Az egy elég érdekes dolog lenne (nevet), de könnyen lehet. Állok bármiféle elszámoltatás elé. Elég komoly probléma, hogy ez a hiba megtörténhetett, mert mindent megteszek azért, hogy átlátható keretek között folyjon a gazdálkodás. Úgyhogy ez egy komoly presztízsveszteség, és az, hogy most számon kérnek-e, letolnak, közömbös ahhoz képest, hogy lelkiismeret-furdalásom van, amiért nem figyeltem jobban a cégre. Én csak azt szeretném, hogy akik az állami vagyont menedzselik, azok két lábbal álljanak a földön.