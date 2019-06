Jogerős az EP-választás eredménye

Különös meghallgatás előzte meg a Fővárosi Törvényszék elnöki pályázatának eredménytelenné nyilvánítását.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke ismét, immár harmadszor eredménytelenné nyilvánította a Fővárosi Törvényszék (FT) elnöki állására kiírt pályázatát. A március 20-i határidőig két pályázat érkezett a legnagyobb magyar bíróság elnöki állására: az egyiket Polgárné Vida Judit, a Fővárosi Törvényszék (FT) Handó Tünde által tavaly május 28-án egy év határozott időre megbízott elnöke, a másikat pedig Vadász Viktor, az FT büntetőbírója, egyben az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja és szóvivője adta be. A törvényszék áprilisi összbírói értekezlete Vadász pályázatát 65,04 százalékra értékelte, Vida pályázata 17,04 százalékos támogatást kapott. A megbízott elnök "leszavazása" nagyon erős jelzés volt a törvényszék vezetése és Handó felé: arra utalt, hogy az FT bírái nem elégedettek a törvényszéken zajló folyamatokkal, az aktuális vezetéssel. Vida május 28-án, aznap, amikor a két pályázót meghallgatta volna az OBH-elnöke, visszavonta pályázatát. Nyilván nem véletlenül: a korábban az FT elnökhelyetteseként dolgozó bíró ugyanis plágium miatt lemondásra kényszerült posztjáról, majd az OBH elnöki biztosa lett, többek között a bíróságok arculatváltásán dolgozott, nevéhez fűződik az az úgynevezett arculati kézikönyv, amely egyebek között a bírósági dolgozók, bírók bugyiviseletét szabályozta volna. Mivel az összbírói értekezlet nem őt támogatta, kinevezéséhez az OBT jóváhagyására lett volna szükség, amire semmi esélye sem volt, hiszen a másik pályázó, Vadász az OBT-tagja. Vadász kinevezése viszont épp azért volt esélytelen, mert az OBT tagjaként és szóvivőjeként Handó szemében egyértelműen az őt ellenőrző bírói tanács emberének számított. Az OBT pedig tavaly év eleji megalakulása óta komolyan vette törvényben előírt feladatát és több vizsgálati jelentést készített az OBH elnökének tevékenységéről. Mivel Handó egy idő - tavaly május - után semmibe vette az OBT munkáját, az OBT végül tisztségétől való megfosztását kezdeményezte. Így tehát Vadász az esélytelenek nyugalmával futott neki a pályázatnak, ugyanakkor a múlt héten komoly nemzetközi elismerésben részesült: az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózata (ENCJ) június 5-i pozsonyi közgyűlésén az Irányító Testület tagjává választotta. A kormánypárti sajtótól azonban kapott hideget-meleget, a Magyar Nemzet csak úgy emlegeti, mint "a rendszerkritikus megnyilvánulásairól ismert és a Soros György által támogatott Magyar Helsinki Bizottsággal kapcsolatban álló Vadász". A már nem létező Magyar Idők tavaly júniusban ezt írta róla: "Etikai vétséget követhetett el Vadász Viktor, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja, aki twitteres megosztásaiban, illetve külföldi lapnak adott nyilatkozatában fűz egyoldalú megjegyzéseket az OBT és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közötti vitákhoz, illetve látványos kapcsolatot tart fenn a Soros György támogatását élvező Helsinki Bizottság prominenseivel a közösségi oldalon. Vadász a The New York Timesnak jogtalannak nevezte az OBH vezetője, Handó Tünde által folytatott bírói kinevezési gyakorlatot, nyilatkozata a bíróság belső szabályzatába ütközhet. Emellett a bíró helsinkis vezetőket – Pardavi Mártát és Lé­derer Andrást – követ a Twitteren, illetve megosztja az anyagaikat. Vadász angol nyelvű bejegyzéseivel a külföldi közvélemény előtt járatja le hazánkat és a magyar igazságügyet, amelynek pedig alakítója a büntető kollégium vezetőjeként." Az OBH keddi, a pályázat eredménytelenné nyilvánítását magyarázó közleménye szerint "a pályázat és a személyes meghallgatás alaphangulatát is a »harc«, a Fővárosi Törvényszék és a pályázó elleni »támadás« és az ezzel szembeni »védekezés« víziója hatotta át". Vadász május 28-i, Handó általi meghallgatása, a bíróság központi honlapjára felkerült jegyzőkönyv szerint igen rövidre sikeredett. Vadász a pályázatát nem kívánta kiegészíteni, Handónak pedig nem volt kérdése a pályázóhoz. Majd a meghallgatás végén Vadász arról beszél, hogy nagy lelkierőt ad neki, hogy az FT bíráinak kétharmada mögötte áll, s hozzáteszi, nagyon szimpatikus volt neki Handó egy korábbi megjegyzése arról, hogy ha véget ér az OBH elnöki mandátuma, fővárosi munkaügyi bíróként folytatja. Mire Handó így reagál: "Vegyem ezt fenyegetésnek?" "Dehogyis" - válaszolja Vadász, mire Handó azzal folytatja: "Ha Ön törvényszéki elnök lesz, akkor beosztott bírája leszek." Vadász ezután azt mondja: "Nem, engedje meg, hogy befejezzem a mondatot", de Handó tovább provokál: "Vagy esetleg egy ajánlatnak, hogy ha kinevezést kap, akkor jól fog velem bánni?" Egy ilyen párbeszéd után nehéz elképzelni, hogy Vadász bármilyen vezetői posztot is betölthet Handó OBH-elnöksége alatt a bíróságokon. Kinevezett elnök hiányában Tóth Gyula elnökhelyettes vezeti tovább az FT-t addig, amíg Handó ismét meg nem bíz valakit határozott időre az elnöki feladatokkal. Vida Judit már nem jön szóba, esélyesként emlegetik Tóth Áron Lászlót, Handó kabinetvezetőjét, valamint Kovács Helga Mariannt, az FT polgári kollégiumának tanácselnökét, aki Varga Zs. András alkotmánybíró, volt legfőbb ügyész-helyettes felesége.