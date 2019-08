Bepöccent az adatvédelmi hatóság a Facebook hallgatózása miatt

A Magyar Honvédség 75 milliárd forintot szánna rámpás szállító-repülőgépek vásárlására, de szorítja az idő. Lehet, hogy megvan a befutó.

Június 23-25 között Magyarországon is megmutatta magát a brazil Embraer KC-390-es rámpás szállító-repülőgép. Az eszközt nem csupán a Pápa Bázisrepülőtéren tekintették meg a szakemberek, de a Balaton felé egy gyakorló repülésre is elkerült. Sőt, ennek során a légi utántöltési képességét is tesztelték – pontosabban a magyar Gripenek pilótái azt próbálhatták ki különböző kötelékekben, mennyire alkalmas erre a gép áramlási környezete. Hogy miért fontos ez a majd két hónappal ezelőtti esemény? Megértéséhez még messzebbre kell visszanyúlni az időben: 2018. márciusában kormányrendeletben határoztak a „katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és szükséges források biztosításáról”. Magyarán, megbízták a Honvédelmi Minisztériumot, hogy háromszor 25 milliárd forint értékben vásároljon megfelelő repülőgépeket. A cserére égető szükség lenne, a légierőnek ugyanis jelenleg már csak egyetlen An-26-os (becenevén „Ancsa”) rámpás szállító-repülőgépe van. Ezeket a gépeket még 1974-ben állították hadrendbe, de az utolsó An-26-os üzemideje is lejár 2020 közepén. Toldozni-foltozni, javítgatni persze még lehetne a fél évszázados típusokat, ám ez egyrészt drága, másrészt a gépek nem képesek ellátni megfelelően feladataikat. Ilyen a nehéz rakomány szállítása, például az afganisztáni misszióhoz, vagy a Baltikumban missziót teljesítő Gripenekhez. Ezeket jelenleg gyakran kénytelenek „lábon”, azaz közutakon szállítani, ami nem csak lassítja, de bonyolítja is a végrehajtást. Természetesen ezek a repülőgépek személyszállításra ugyancsak alkalmasak.

Orosz felségjelzésű AN-26-os a voronyezsi repülőtéren Fotó: Sputnik

Arról már eddig is sokat találgattak, hogy melyik típus lehet a befutó. Szóba jött az amerikai Lockheed C-130 Hercules, az olasz Leonardo C-27-es és a nemzetközi konzorciumban gyártott Airbus C-295-es. Utóbbi ugyancsak bemutatkozott már Magyarországon, ám ennek az egyik problémája, hogy a magyar célokhoz nem biztos, hogy elég nagy, például csak kevés üzemanyagot tudna szállítani. Az olasz géppel hasonló a probléma, megfejelve azzal, hogy nincs kialakítva rajta a légi utántöltő kompatibilitás, ami a magyarok egyik fontos elvárása. Marad tehát a négy turbólégcsavarral felszerelt Hercules, vagy a most felbukkanó brazil vetélytárs (esetleg kevés eséllyel egy ötödik fajta). Hogy komolyan fontolgatjuk a KC-390-est, az is bizonyítja, hogy a brazil média híradásai szerint a Budapestre szánt új brazil nagykövet meghallgatásán „elkottyantotta” magát: már tárgyalnak a repülőgépvásárlásról. A KC-390-essel azonban éppen az a baj, hogy a „semmiből” jött. A tengerentúlon az utasszállításban az Embraer már bizonyított, ám Európába először merészkednek ezzel az új típussal. Ráadásul a gép abban is rendhagyó, hogy nem légcsavaros, hanem sugárhajtóművek által meghajtott. Szakemberek szerint ennek előnye, hogy nagy magasságban és gyorsan tud közlekedni, hátránya lehet viszont, hogy a gyengébb minőségű repülőtereken a por és egyéb szennyeződések könnyebben sérülést okoznak. Kérdés ugyanakkor, hogy Magyarországot fenyegeti-e az a lehetőség, hogy valaha ilyen gyenge minőségű repülőtéren kellene landolnia gépeinek. Bizonytalan, hogy ez mennyire komoly szempont, de a brazil gép megvásárlásával politikailag sem lőnénk nagyon mellé, hiszen az Embraer kereskedelmi részébe már az amerikai Boeing is bevásárolta magát, tehát az amerikaiaknál is „jól fekszenek”. A szélsőjobboldali Jair Bolsonaro brazil elnök és Orbán Viktor kapcsolata is kiváló, így ebből a szempontból is illene a képbe a megrendelés.

A KC-390-es mindenesetre másokat már meggyőzött: Portugália – amely részt vett a fejlesztésben is – júliusban jelentette be, hogy 827 millió euró értékben (nagyjából 250 milliárd forint) öt gépet és kiegészítőket vásárol elöregedő Hercules flottájának lecserélésére. A Magyar Honvédség elvileg három gép vásárlását tervezi, így visszaosztva, ugyanezekkel a feltételekkel a konstrukció drágának tűnik, szóval vagy az igényeken kell csökkenteni, vagy más feltételeket kialkudni, esetleg újabb forrásokat a beszerzéshez rendelni. Sok vesztegetni való idő viszont nincs. Mint írtuk, az utolsó „Ancsa” üzemideje jövőre lejár, és mivel még senkivel nincs megegyezés, addig biztosan nem érkeznek meg az új eszközök. A képesség fenntartásának folytonossága tehát biztosan kizárható, az viszont nem mindegy, hogy mennyi idő telik el közben. Az An-26-os flotta lecserélése várhatóan a légierő megújításának utolsó állomása lenne, legalábbis a következő évekre. A JAS-39 Gripenek még 2008-ban cserélték le a szovjet eredetű MiG-29-eseket. Ezek lízingszerződése 2026-ban lejár, így hamarosan arról is dönteni kell, hogy meghosszabbítjuk, vagy új gépeket vásárolunk. A Zrínyi 2026 Haderőfejlesztési Program keretében a Honvédelmi Minisztérium tavaly vásárolt használtan három Airbus A319-est, - mint azt lapunk megírta, nagyjából 13 milliárd forintért darabonként - majd két Falcon 7X-et az utasszállítás biztosítására. 2018-ban két lépcsőben az Airbustól 20 darab H145M és 16 darab H225M típusú többfunkciós helikoptert is rendeltünk - ezek 2023 után érkezhetnek meg –, valamint nagyjavításon estek át az orosz Mi-17-esek és 24-esek is.