Szijjártó tovább keveri a gázt

A külgazdasági és külügyi tárcavezető azt ígéri a szerbeknek, hogy jövőre is kapnak Magyarországon keresztül gázt, mégis változatlanul azzal riogat, hogy januártól leállhat az Ukrajnán keresztüli orosz ellátás. Az, hogy akkor mégis honnan kapná déli szomszédunk a fűtőanyagot, rejtély.

Szerbia jövőre is kap gázt Magyarországon keresztül – állapodott meg szerdán az MTI tudósítása szerint Tapolcán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyi tárcavezető, valamint Aleksandar Antic szerb energetikai és bányászati miniszter. A lapunk által megkérdezett szakértő értetlenül áll a bejelentés előtt: Magyarország ugyanis az orosz gáznak nem eladója, hisz csak a továbbszállítást biztosítjuk. Hasonló ígéretet csak a terméket értékesítő orosz Gazprom tehetne. Ha viszont létezik ilyen orosz-szerb alku, okafogyottá válik Szijjártó Péter másik közlése, miszerint, mivel még mindig nem újították meg az idén lejáró orosz-ukrán gázszállítási szerződést, őszre teljesen teletöltjük a hazai tárolókat orosz gázzal. (A korábbi évek során az arány 70 százalékon tetőzött .) Ez a mennyiség szerinte a jövő évi hazai igények felére elegendő. E megállapítás szintén sántít. Egyrészt a külgazdasági és külügyminiszter nem tisztázza, hogy az igények másik felét honnan biztosítjuk. Másrészt a hazai gáztárolók 6,3 milliárd köbméteres befogadóképessége a hazai szükségletek kétharmada. Ez mégis megtévesztő, hisz a tárolók gázkiadási képessége szinte a kiadott mennyiséggel arányosan csökken. Csak a hazai tárolókra és kitermelésre alapozva, más irányú behozatal nélkül tehát egy cudarabb tél végéig már nem biztosított az összes hazai fogyasztó teljes körű ellátása. Ráadásul az sem kizárt, hogy a tegnapi megállapodás alapján a Gazprom által Magyarországon bértárolt gázra a szerbek is jogot formálhatnak, tovább csökkentve a magyar fogyasztók készleteit. Az ellentmondások forrásunk szerint azzal az - általa eddig is képviselt - állásponttal oldhatók fel, hogy január elsejétől Oroszország - Szijjártó Péter sejtetésétől eltérően - nem szünteti be a Ukrajnán keresztüli gázellátást úgy Szerbia, mint Magyarország, vagy épp – Szlovákián keresztül – a nálunk jóval fajsúlyosabb olasz és német vevők felé. Ezt erősíti, hogy késik az északi elkerülőnek szánt Északi Áramlat 2 és az orosz-török-bolgár-szerb-magyar Török Áramlat-terv megvalósítása. Utóbbi, alapvetően szintén Ukrajna kiiktatására szánt útvonalon Szijjártó Péter szerint 2021 előtt nem érkezik hozzánk orosz gáz - ami szakértőnk szerint inkább 2022.