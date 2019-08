Életveszélyt is okozhat egy rovarcsípés

A méh- vagy darázscsípés következtében kialakuló anafilaxiás reakció akár halálos is lehet.

A lakosság közel két százaléka allergiás a rovarcsípésre. A leggyakoribb problémát okozó rovarok, a méhek, darazsak csípésének következtében „normális” reakció lehet a viszketés, a fájdalom, a vörös duzzanat akár a csípés helyén túl is. Gyakori, hogy a bokán történt csípés után beduzzad az egész lábszár vagy -fej – mondta Prof. Nékám Kristóf , a Budai Allergiaközpont allergológusa. Ezeket a tüneteket nemcsak allergia okozhatja, hanem a méregben lévő más fehérjék, gyulladáskeltők, toxinok is. Ha az embert a nyelvén vagy a torkában szúrja meg a rovar, mivel a kialakuló duzzanat, gégeödéma elzárhatja a légutakat, életveszélyt is okozhat.

Rovarcsípés következtében enyhe esetben az egész testre kiterjedő viszketés, csalánkiütés és vizenyő léphet fel, amely a lazább szövettel bíró testrészeken, például az ajkaknál erősebb is lehet. Súlyos esetben a bőrtüneteket más szervrendszerek – keringés, idegrendszer, vese, emésztőrendszer, légzőrendszer – reakciója is kíséri. Szapora szívverés, vérnyomásesés, zavartság, hányás, hasmenés, eszméletvesztés, sokk alakulhat ki. Az anafilaxia legsúlyosabb formájában a csípés hatása akár halálos is lehet. Kialakulásához néhány perc is elég lehet, a csípés után általában negyed-fél órával jelentkezik. Nagyobb az esélye életveszélyes reakció kialakulásának 60 éves kor felett, szív- és tüdőbetegség, többszörös rovarcsípés esetén, illetve akkor is, ha nehezített a segítséghez jutás – közölte a szakorvos.

Mit tegyünk?

A csípés után a rovar kampós fullánkjából folyamatosan szabadul fel a méreg, ezért ajánlatos minél előbb kiszedni. A csípés helyét érdemes hűsítő krémet bekenni, és lefedve védeni a szennyeződéstől. Ha megdagad, célszerű jéggel, hideg borogatással hűsíteni, ez lassítja a méreganyagok felszívódását is. Kézcsípés esetén érdemes levenni az ékszereket. Nagyobb csalánkiütések jelentkezésekor segíthet az antihisztamin tabletta, de az allergológus figyelmeztetett, ez csak egy órával később kezd hatni, és az esetleg kialakuló súlyos reakciók kialakulását nem akadályozza meg.

Gyengeség, fulladás, vérnyomásesés, kábultság, hányás, esetleg rövid eszméletvesztés esetében mentőt kell hívni. Az életveszély elhárítása adrenalin injekcióval történik, amelyet ugyan rutinos beteg magának is beadhat, de célszerű segítséget is hívni, mert a tünetek újra jelentkezhetnek. Később érdemes allergológiai/pulmonológiai/bőrgyógyászati szakorvoshoz is fordulni, mert a beteg akár folyamatosan vészhelyzetben is lehet – hívta fel a figyelmet Prof. Nékám Kristóf.

Rovarcsípés allergia esetén hosszú távú megoldást jelent az immunterápia. Az általában három évig tartó kezelés során fokozatosan emelkedő dózisban befecskendezik az allergént a bőr alá, így idővel tolerancia alakul ki, és a rovar csípése nagy valószínűséggel nem fog súlyos tüneteket okozni.

Ha lehet, kerüljük el!

Ne bolygassuk a rovarok fészkét! A ház körüli fészkek, padlás, pince, árnyas, nyirkos helyek, öntözőcsatornák, egyéb nedves helyek rendszeres rovarirtását bízzuk rovarirtó szakemberre!

Ne járkáljunk mezítláb a fűben (a méhek szívesen tartózkodnak például a lóherén), a kerti munkák során legyünk óvatosak!

Ne próbáljuk hadonászva elkergetni a rovart! Ha bőrünkre száll, agyonütés helyett finoman seperjük le vagy várjuk meg, amíg elszáll!

A méhek és a darazsak szívesen másznak be a dobozos italokba, kint hagyott ételekbe, figyeljünk, mit kapunk be!

Kerüljük az erős illatok - parfümök, naptejek, olajok, hajlakk - használatát, mert ezek vonzzák a rovarokat! Ne viseljünk élénk színű, virágmintás, bő és lenge ruhákat sem!

A hálószoba ablakát nappal tartsuk zárva, és használjunk szúnyoghálót!