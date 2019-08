Kihajózott az orosz úszó atomerőmű

Tervezett üzemideje 40 év, de már most szólnak, hogy ez simán megtoldható egy évtizeddel - a Roszatom pedig már arra készül hogy elárassza hasonlókkal a világot.

Míg Dániában a világ legnagyobb elektromos kompját bocsátották nemrég vízre, Oroszország egy egész atomerőmű- hajóval állt elő. A világ első úszó atomerőművét, a Lomonoszov Akadémikus nevet viselő erőmű-uszályt 2019. augusztus 23-án Murmanszkból el is indították állomáshelyére - tájékoztatott pénteken a Roszatom. Az erőmű az Oroszország távol-keleti részén fekvő csukcsföldi Pevekig tartó 4700 kilométeres út megtétele után a világ legészakibb elhelyezkedésű atomerőműve lesz. Beüzemelését követően a leállításra váró Bilibinói Atomerőmű és a csaunszki szénerőmű kiváltása lesz a dolga. 70 megawatt árammal és 300 megawatt hővel látja majd el a környéket, de a 144 méter hosszú, 30 méter széles és 21 ezer tonna vízkiszorítású létesítmény a tengervíz sótalanítására is alkalmassá tehető. Tervezett üzemideje 40 év, de már most szólnak, hogy ez simán megtoldható egy ötödik évtizeddel.