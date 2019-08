Két robbanás is történhetett az orosz nukleáris rakétabaleset helyszínén

Miközben az Amazonas egyre csak lángol, az unió a húszévnyi munkával összehozott EU-Mercosur kereskedelmi egyezményt is beáldozná, hogy együttműködésre bírja a brazil elnököt.

A portálnak korábban az Európai Bizottság szóvivője is arról nyilatkozott, hogy Jair Bolsonaro globális veszélyt jelentő ámokfutásának féken tartására az EU legfőbb eszköze a szabadkereskedelmi egyezmény. Az egyezmény már csak azért is szorosan kötődik a rendkívüli erdőtűzhöz, mivel annak jegyében a dél-amerikaiak a mezőgazdasági áruk, köztük a marhahús és a cukor exportját kívánják leginkább növelni . És pontosan a mezőgazdaságban érdekeltek azok, akik az Amazonas égetésével kívánnak illegálisan egyre újabb és újabb területeket művelés alá vonhatóvá tenni.

Azt, hogy a tüzekért a részben vagy egészben farmerek felelnek, már az erdőirtást egyébként támogató szélsőjobboldali - és szélsőségesen piacpárti - brazil elnök, Bolsonaro is elismerte csütörtökre, mint azt a Reuters írja. Tette ezt annak ellenére, hogy korábban még az időjárásra próbálta fogni a történteket, szerdán pedig a civileket tette felelőssé érte. Csütörtökön emellett felváltva tett kirohanásokat amiatt, mert Brazília egyedül képtelen megküzdeni az óriási tűzzel, és amiatt is, hogy az Amazonas lángjaival más országok is foglalkoznak - így például az EU is segítséget ajánlott az oltáshoz. Ezt persze nem fogadta el a brazil elnök, aki - mint hogy maga is katona volt - inkább a hadsereget vetné be a tűz ellen.