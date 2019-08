Sosem lesz vége: még 2,3 milliárdot hozzáadhatunk a 2017-es vizes vb árához

Fodor Gábor lemondott a Liberálisok – Magyar Liberális Párt vezetéséről és napi politikával sem akar már foglalkozni. A Fidesz-alapító, aki több mint harminc éve politizál, azt mondta a lapunknak adott interjúban: voltak rossz döntései, de olyan egy sem, amelyet ne vállalna most is.

– Természetesen fel sem merült bennem. Azért is kell a rendszerváltással foglalkozni, mert az nagyszerű dolog volt, és sokféle értelmezése van. Persze negatívak is, de tartozunk annyival az igazságnak, hogy beszéljünk arról, ami történt. Én úgy gondolom, hogy a 2000-es évek elején Magyarország még sikeresebb volt, mint a többi posztkommunista állam. Ezután siklottak félre a dolgok, elsősorban a populizmus térnyerése miatt.– Még létre sem jött, így nem tudom.– Nem.– Nem tudom. A politika nagyon más irányba vitt minket. Én liberális vagyok, ő az illiberális államot építi. Ettől függetlenül a politikai kultúrának jó lenne ott tartania, hogy egymás politikai ellenfelei legalább a beszélőviszonyt megőrizzék. Sajnos ez most nem így van.– Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanítottam, a Bibó-szakkollégiumban. Remélem ezt folytathatom.– Nem értük el azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Önállóan, tartósan 5 százalék fölé akartunk kerülni. A kudarccal együtt azonban tény: akkor, amikor mindenki szerint reménytelen egy liberális párt helyzete Magyarországon, mi létrehoztunk és hat éve működtetünk egy ilyen formációt. 2016-ban egyébként volt, hogy 3-4 százalék környékére mértek bennünket, de persze ez is kevés. Sermer Ádám és Bősz Anett ugyanakkor pár éve ismeretlen politikus volt, ma pedig már ez nem igaz. Büszke vagyok a pártra, ellenszélben is vannak eredményeink, de elégedettségről nincs szó.– Ez nevetséges és felháborító, vissza is utasítom.– Követtem el hibákat, amikből tanultam és voltam sikeres is, amelyre büszke vagyok. Sok dolgot másképp csinálnék, más döntéseket hoznék, de olyan ügy nincs, amit ne vállalnék ma is. Mindig tisztességesen és korrekten döntöttem.– Napi politikával nem akarok foglalkozni, de a közélettől nem vonulok vissza.