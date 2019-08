Fölbosszantotta a demonstrációra készülőket a kormányzati ajánlat

Hiába fogadta el pénteken 19:3 arányban a kamara fogorvosi tagozata az államtitkár javaslatát, a tiltakozó akcióra készülők kitartanak a demonstráció mellett.

Mint emlékezetes: a hétfőn kezdődő, két hetes fogorvosi demonstráció előtti utolsó pillanatbana kormányzat az alapellátóknak. Noha az államtitkár a fogorvosok követelését csak részben teljesítő tervet ismertetett, javaslatát a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának megyei elnöksége 19:3 arányban támogatta. A megmozdulásra készülők 1167 tagú Facebook csoportjában az akció koordinátora, Nagy Ákos keszthelyi fogorvos szavazásra bocsátotta a kérdést. Elfogadják-e az államtitkári ajánlatot miszerint idén egyszeri 1,5 milliót kapnak, valamint, hogy jövőre 250 ezer forinttal, 2021-től pedig újabb 140 ezer forinttal emelik a praxisok havi díját. Ez a szavazás még ugyan tart, de az első 12 órában válaszoló csaknem félezer orvos 97-98 százaléka határozottan elutasította, azaz továbbra sem tartja okafogyottnak az akciót. „A kamara semmibe vette a tagjait! Ki adott felhatalmazást az elnököknek, hogy ügyünkben nélkülünk döntsenek?” – áll a kommentek között. „Az a legszomorúbb, hogy akikben megbíztunk, azok az első alkalommal meghátráltak” – írja egyikük. Az ajánlat arra is alkalmas, hogy a résztvevők kinyilvánítsák bizalmatlanságukat a kamarai vezetőkkel szemben. Vannak olyan bejegyzések is, amelyek visszahívnák tisztségéből a fogorvosi tagozat elnökét, Hermann Pétert. Az egyik posztoló emlékeztet arra, hogy a három évvel ezelőtti hasonló, de rövidebb demonstrációjuktól annak idején az elnök előbb elhatárolódott, majd később a nyilvánosság előtt saját sikerének állította be, hogy az akció után kaptak praxisonként egyszeri három millió forintos juttatást. (Kerestük Hermann Pétert, de nem sikerült még elérni, amint tudunk beszélni vele, az ő véleményét is közöljük.) Mások azt firtatják, hogy vajon miért a megmozdulás előtt két nappal, az utolsó pillanatban állt elő az ajánlatával a kormányzat, miközben már évek óta kérik, hogy fizessék meg a térítésmentes kezelések költségeit. Egy orvos szerint lassan akár ki is írhatnák a rendelők ajtajára, hogy csak annak tömnek, aki hozza magával a beavatkozáshoz szükséges anyagokat is. Nagy Ákos lapunknak azt mondta: az nyilvánvaló, hogy az elnökség döntése nincs szinkronban a tiltakozó akcióban résztvevők szándékával. Így hétfőn országszerte elindul a meghirdetett akció, eddig csak nagyon kevesen mondták, hogy visszalépnek. A betegeket tájékoztatták, hogy ezalatt csak ügyeleti ellátás működik majd. E rendelések helyéről is pontos tájékoztatást adtak. Volt olyan önkormányzat, amely saját portálján is kifüggesztette a betegtájékoztatót. Tatabányán és Sopronban viszont az önkormányzat többször is levélben figyelmeztette az akcióban résztvevő orvosokat, hogy nem ért egyet a kezdeményezéssel, és utasította őket, hogy vegyék le a tájékoztatókat a rendelőkben. Álláspontjuk szerint az önkormányzat és az orvosok közötti szerződés mindkét fél számára irányadó, az ettől elérő teljesítés szerződésszegésnek minősül. Hozzátették: az akció nem felel meg a sztrájkról szóló törvénynek, munkajogi szempontból jogellenes, a hatályos szabályozás nem ismeri a „figyelemfelhívó akció“ jogintézményét. Nagy Ákos szerint viszont nem is tiltja törvény a „figyelemfelhívó akciót“. Tehát van lehetőség az alkalmazására.