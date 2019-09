A Belügyminisztérium kezdeményezi a kormánynál a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbítását – írta az Index kérdésére a múlt héten a BM, amelyet a lap azután keresett meg, hogy a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter azt mondta, a belügynek kell megtenni az első lépést ebben az ügyben. Csütörtökön az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága zárt ülésen hallgathatja meg az illetékes kormánytag beszámolóját „a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendelésének meghosszabbításáról”. Csodálkoznánk, ha ez nem történne meg.

2015 őszén hirdették ki először a válsághelyzetet néhány megyére, 2016 márciusa óta pedig az ország egész területére. A rendkívüli jogállást azóta félévente meghosszabbítják, annak ellenére, hogy semmilyen, törvényben előírt feltétele nem áll fenn. Illegális határátlépő, legális menedékkérő alig van.

Ha semmilyen törvényi feltétel nem indokolja a rendkívüli állapot fenntartását, akkor mi oka a hatalomnak ragaszkodni hozzá? Van, aki úgy gondolja, a Fidesz beleragadt saját menekültpolitikájába, már nem tehet mást. Ha így van, beleragadt abba az ellenzék is, már akkor, amikor a választók biztonságérzetére hivatkozva, de a voksokra pislogva nem merte kimondani: az ország szégyene a nyúlfarknyi kerítés, semmi szükség rá, mert egy országot az nem tud megvédeni semmitől és senkitől.

A következmény szinte kezelhetetlen az ok megnevezése nélkül: hogyan kerülhetett 2015 őszén néhány nap alatt több ezer menekült észrevétlenül a déli határról a Keleti pályaudvarra a nem éppen gyenge kezéről ismert Pintér Sándor belügyminiszter országában, hogy aztán ott a bolondját járassák velük? Miközben a nyugati sajtó aktív közreműködésével kürtölték a világba: Budapesten humanitárius vészhelyzet van, aminek európai következményeiért máig lehet ostorozni Angela Merkel német kancellárt.

Ez nem a múlt, hanem a jelen. Mert az még hagyján, hogy nem értünk egyet Gyurcsány Ferenc DK-elnökkel: mi bizony elbontanánk és kiárusítanánk a gyoda minden centiméterét mint a politikai manipuláció mementó-szuvenírjét. De az már a bolondjáratás teteje, hogy a Fidesz még mindig elő tudhatja húzni a menekültkártyát.

Nyakunkon az önkormányzati választás. Az ellenzéknek esélye van rá, hogy legalább megbontsa a Fidesz országlását. Ideje volna, hogy ez az ellenzék követelje a rendkívüli állapot megszüntetését. Már csak azért is, mert az jogot ad arra, hogy a honvédség fegyvert használjon „a helyzet” kezelésére, hogy korlátozzák a nyilvános intézmények (benne a média) működését, hogy igénybe vegyék az önkormányzatok, állami, önkormányzati vállalatok tulajdonát, hogy magánlakásokba léphessenek be. A kormány válsághelyzetet kiálthat „bármely olyan migrációs helyzettel összefüggő körülmény kialakulása esetén is, amely valamely település közbiztonságát közvetlenül veszélyezteti”.

A legnagyobb társadalmi rombolás azonban az, hogy 2015 óta válsághelyzetben élünk, és észre sem vesszük. Megszoktuk, hogy a kormány a bolondját járatja velünk.