Eddig tartották fenn a fenntarthatósági államtitkárságot

A legtöbb hiányszakma viszont diplomát feltételez, a kormány mégis egyre lehetetlenebb helyzetbe hozza a továbbtanulni akaró fiatalokat.

Újabb szakmák estek vissza és váltak hiányterületté az idei első félévben 2018 hasonló időszakához képest: árufeltöltőkből és eladókból nagy a visszaesés, ezenkívül építőipari munkásokból és gyártósori segédmunkásokból is egyre nagyobb a hiány – mondta el a Világgazdaságnak Ficza János, a Workania állásportál szóvivője. A szakember szerint külön érdemes megemlíteni, hogy az épületlakatos és géplakatos pozíciókban is a negyedére estek a jelentkezések egy év alatt. Ami nem változott tavaly óta, hogy a technológiai, funkcionális programozói területeken továbbra is nagy a hiány (bár nemrég például az index.hu -n jelent meg cikk arról, hogy a gyakorlatban mégis nagyon kevés lehetősége van a kezdőknek a területen). Küzdelem folyik a mérnöki piacon és a pénzügyi területen, az utóbbi esetében könyvelőkre, kontrollerekre és pénzügyi szakértőkre van szükség. A vendéglátóiparban szintén egyre kevesebben vállalnak munkát, főként pultosok, felszolgálók és pincérek hiányoznak.

Nyugat-Európában is hasonló a helyzet, tette hozzá a lapnak nyilatkozva Pelle Dávid, az MP Solutions ügyvezetője. Pelle arról is beszélt, hogy a legtöbb hiányszakma diplomát feltételez, de már középfokú végzettséggel is el lehet helyezkedni jó fizetésért. A technológiai területeken a néhány hónapos képzés-átképzés rendszere is működőképes, de több visszajelzés is érkezett, miszerint ezek a gyorsképzések nem adnak megfelelő szakmai tudást.

Ami a diploma-kérdést illeti, ebben egyébként Magyarországot tragikus helyzetbe hozta az Orbán-kormány: törvénykezése nyomán több tízezerrel csökkent az egyetemre felvételizők száma, és még többel fog, miután már a nyelvvizsgát is kötelezővé teszik ehhez. A szakképzés erőltetésével a Fidesz-KDNP a munkavállalók és az ország hosszútávú érdekei helyett inkább az adókedvezményekkel Magyarországra édesgetett nagyvállalatok rövidtávú ember-igényére fókuszál.