Mészáros Lőrinc üzlettársainak sokmilliárdos hálója szövi be a Balatont

A babaváró támogatások közel felét lakásvásárlásra igénylik a Duna House hitelcentruma adatai alapján. A folyósított támogatások átlagos nagysága 9,7 millió forint, szinte mindenki a maximális összeget igényli és a bankok minimális korrekcióval hagyják jóvá – közölték. Az elemzés szerint a felújításra fordított támogatással együtt az ügyletek közel kétharmada az ingatlanpiacra és a lakásállományra van erőteljes hatással, illetve sokan meglévő hitelüket elő- vagy végtörlesztik a pénzből. A független hitelközvetítő több mint 200 babaváró támogatást vizsgált meg az elmúlt időszakban benyújtott igénylések alapján. Ebből kiderült, hogy az igénylők 13 százaléka megtakarítási céllal veszi fel a támogatást, ezen belül részben a később megszületendő gyermek miatt, részben pedig magyar állampapír pluszt vásárolnak belőle. A támogatást igénylő friss házasok 10,5 százaléka pedig valamilyen régebbi hitelét szeretné részlegesen vagy teljesen törleszteni. Elenyésző számban voltak olyanok is, akik autóvásárlást vagy a vállalkozás fejlesztést jelölték meg a felhasználás céljaként. A jegybank adatai szerint a babaváró hitelkihelyezés júliusban 54 milliárd forint volt, 5500 hitelfolyósítást jelentettek a bankok 9,7 millió forint átlagos összegben. A támogatás iránt megmarad az élénk érdeklődés, így az éves babaváró hitelkibocsátás 400 milliárd forint is lehet az első teljes évben, ami 25-40 ezer ügyfelet jelenthet.

Egyelőre olyanok veszik fel a babaváró hitelt, akik nem szorulnak rá, inkább befektetik

Nemrég a jegybank adatai alapján megírtuk: eddig főként a tehetősebb réteg használta ki a babaváró hitel kínálta lehetőségeket, többen befektetési terméket vettek belőle. Összesen 54 milliárd forint értékben kötöttek júliusban babaváró kölcsönszerződéseket a bankok. A Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett statisztikái alapján az összeg többletként jelent meg a lakossági hitelezésben, hiszen júniusban és júliusban nagyjából változatlan nagyságrendben – mintegy 130 milliárd forint értékben – helyeztek ki lakás- és személyi kölcsönöket a bankok. Mindez arra utal, hogy olyanok is felvettek a babaváró program keretében hitelt, akiknek a kormány családvédelmi akcióterve nélkül eszükbe sem jutott volna kölcsönért folyamodni. Köztük például azok az ügyfelek, akik – mint arra a bankok felhívták a jegybank figyelmét – befektetési termékeket vesznek a babaváró kölcsönből. Ezzel a hitellel ugyanis akár kamatmentesen is hozzá lehet jutni 10 millió forinthoz, igaz, ehhez öt éven belül születnie kell legalább egy gyermeknek. A hitel kamata azonban még akkor is igen kedvezőnek számít, ha nem érkezik meg a baba (a kamatot az öt éves lejáratú állampapírokhoz kötik). A Magyar Állampapír Plusz nevű kötvény például öt év alatt még akkor is magasabb hozamot hoz, ha büntetőkamatot kell fizetni a babaváróra.