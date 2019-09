Ferrari-ünnep Monzában – Leclerc nyerte az Olasz Nagydíjat

Az esemény helyszínéről jövő augusztusban dönt a FIDE.

Arkagyij Dvorkovics, a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) elnöke szerint mivel Magyarország száz éve sakknagyhatalomnak számít, ezért jó eséllyel pályázhat a 2024-es sakkolimpia megrendezésére. A FIDE élére tavaly megválasztott orosz sportvezető ezt szombaton este, a nemzetközi szervezet elnökségi ülését követően a Parlamentben megtartott fogadáson jelentette ki. Dvorkovicsot lenyűgözte Budapest, valamint elismerőleg beszélt a magyar iskolákban bevezetett sakkoktatásról is. A fogadáson Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja azt hangsúlyozta, hogy az országnak minidig is kitűnő sakkozói voltak, akik ugyanolyan megbecsülésben részesülnek az állam részéről, mint a nyári és a téli olimpiákon érmes sportolók. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kiemelte, hogy a magyarok híresen jó szervezők, komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a nagy nemzetközi sportesemények megrendezésében, az országnak sportbarát kormánya van, amely támogatja a Magyar Sakkszövetség törekvéseit. Polgár Judit arról beszélt, hogy amikor 12 évesen az első olimpiai bajnoki címért járó elismerését átvette a Parlamentben, nem gondolta volna, hogy egy nap a sakkvilág vezetőivel találkozhat ugyanott. Szabó László, a Magyar Sakk Szövetség (MSSZ) elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Himnusz zeneszerzője, Erkel Ferenc, valamint a legnagyobb magyar, Széchenyi István is kiváló sakkozó volt. Hozzátette: az MSSZ megújult vezetése ismét a sakkvilág csúcsára akarja juttatni a magyar sakkozást. „Készen állunk arra, hogy akár egy olyan nagyszabású eseménynek is otthont adjunk, mint a 2024-es sakkolimpia” – fogalmazott az elnök. A 2024-es sakkolimpia helyszínéről jövő augusztusban, hanti-manszijszki kongresszusán dönt a FIDE.