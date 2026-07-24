A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett az élen a Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteki második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen. Mögötte csapattársa, az első tréningen leggyorsabb kört autózó monacói Charles Leclerc zárt másodikként, a világbajnoki címvédő brit Lando Norris (McLaren) pedig harmadikként.
Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Magyar Nagydíj első pénteki szabadedzésén. A második Max Verstappen (Red Bull) lemaradása már közel fél másodperc volt.
Charles Leclerc, a Ferrari pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat. A monacói 2024 októbere után győzött újra. A vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli peches volt, győzelem helyett pont nélkül zárt. Több mint félmillióan nézték meg a helyszínen a versenyhétvégét, ami új rekordnak számít.
A Ferrari monacói versenyzőjének ez volt az első időmérőn szerzett győzelme 2025-ben. Piastri és Norris, a McLaren két pilótája a második, illetve a harmadik lett.
A műjégpálya, illetve a kávézó melletti füves területen csütörtök reggel élőben láthatják a rajongók, az érdeklődők a Ferrari versenyzőit.
A vb a soron következő hétvégén a Mexikói Nagydíjjal folytatódik.
Charles Leclerc nyerte az Olasz Nagydíjat Monzában. A McLaren pilótáinak be kellett érniük a második és harmadik hellyel.
A holland pilóta tízhelyes rajtbüntetést kapott.
A hazai közönség előtt versenyző Ferrari-pilóta győzött a tömegbalesettel induló Monacói Nagydíjon. A pontversenyt vezető Max Verstappen csupán hatodik lett.
A Ferrari 26 éves versenyzője hazai pályán rajtolhat az élről, a Red Bull háromszoros világbajnokának, Max Verstappennek most be kellett érnie a hatodik rajtkockával.
Az olasz csapat színeiben eddig 103 versenyen állt rajthoz, ötször nyert, 30-szor végzett a dobogón, és 1035 pontot gyűjtött.
A már háromszoros világbajnoknak mondható Max Verstappen az időmérő edzésen csak harmadik lett, de Carlos Sainz tízhelyes rajtbüntetése miatt ő is az első sorból indul.
Meglepetésre a sorozatban harmadik világbajnoki címét már két hete Katarban megszerző Max Verstappen csupán a hatodik lett az időmérőn.
Az Olasz Nagydíj időmérő edzésének dobogóján a címvédő Max Verstappen, a Red Bull kétszeres világbajnoka az itáliai istálló versenyzői közé szorult.
Az 51 körös Azeri Nagydíjat vasárnap - magyar idő szerint - 13 órától rendezik.
A 24 éves pilótának ez az idei kilencedik és pályafutása 18. pole pozíciója.
A Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1 szombati időmérő edzésén.
A 24 éves pilótának ez pályafutása 16. F1-es pole pozíciója.
A Ferrari monacói pilótája technikai problémája ellenére megnyerte az Osztrák Nagydíjat, a kettős siker elmaradt, mert kiégett Carlos Sainz Jr. autója.
A 24 éves pilóta idénybeli hatodik, pályafutása 15. pole pozícióját szerezte a szombati időmérőn.
Idén sem tört meg Charles Leclerc pechszériája Monacóban, ahol a Ferrari rossz döntései miatt ezúttal is lemaradt a dobogóról.
A 24 éves pilóta idénybeli ötödik, pályafutása 14. pole pozícióját szerezte a szombati időmérőn.
A Ferrari monacói pilótája mellől a vb-címvédő Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startol, a harmadik pedig a hazai közönség előtt szereplő, szintén ferraris Sainz.
A 24 éves versenyző egyedüliként maradt a legjobb háromban az első szabadedzés pilótái közül.
A 24 éves versenyzőnek ez az idei harmadik, és pályafutása tizenkettedik pole pozíciója.
George Russell érte el a második legjobb időt, míg harmadikként a vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull) zárt.
A Ferrari monacói sztárja mögött Sergio Pérez, a Red Bull mexikói pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen George Russell, a Mercedes brit versenyzője zárt.
A 24 éves pilótának ez pályafutása 11. és az idei második pole pozíciója.