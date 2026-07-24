Dráma Silverstone-ban: Charles Leclerc ünnepelhetett

Charles Leclerc, a Ferrari pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat. A monacói 2024 októbere után győzött újra. A vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli peches volt, győzelem helyett pont nélkül zárt. Több mint félmillióan nézték meg a helyszínen a versenyhétvégét, ami új rekordnak számít.