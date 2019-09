„Előbb vagy utóbb eredményeket kell felmutatnia” – Orbán beszólt Káslernek Kötcsén

Éger István pedig szóba se hozta az egészségügy bajait a zártkörű találkozón.

„Kötcse az egy zárt hely, arról nem nyilatkozunk. Úgy láttam jónak, hogy mást kérdezek” – így reagált Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke lapunknak arra a kérdésre, hogy a rendezvényen miért nem hozta szóba az egészségügy bajait. Úgy értesültünk ugyanis, hogy a kamara elnökének a miniszterelnökhöz szóló kérdését azzal kezdte: ne tessék félni, nem az egészségügyről akarok kérdezni, hanem arról, hogy a sok gyerekes anyák korengedményes nyugdíjában miért van annyi megkötés? Még azt is megjegyezte: e területen liberálisabb szabályokra lenne szükség. Az eset talán szót sem érdemelne, ha nem tűnt volna fel még az ott lévőknek is, hogy a Fidesz hagyományos „összetartásán” mennyire nem esett szó az egészségügyről. Javában tarta Magyar Orvosi Kamara az egyre növekvő elégedetlenség nyomán pedig szeptember 21-ére hívta nagygyűlésre a döntéshozókat és az orvosokat. Az állami ellátórendszer szétesésével, szervezetlenségével, a szakdolgozó és orvoshiány okozta nehézségekkel összefüggésben naponta jelennek meg drámai hírek. Az Eurostat a minap hozta nyilvánosságrahogy az elkerülhető halálozási eseteket összegző uniós ranglistán Románia, Litvánia és Magyarország produkálja a legrosszabb eredményeket. (Ezek a mutatók tartalmazzák azokat a haláleseteket is, amelyek időben és hatékonyan elvégzett beavatkozásokkal elkerülhetőek lettek volna. Magyarországon évente 27 ezer embert veszít így.) A rendszer okozta tragédiák ellenére a kormány évek óta nem lép. Mindennek ellenére Kötcsén szinte szó se esett az egészségügyről. Volt aki mindezt azzal magyarázta, hogy „e terület kívül esik a miniszterelnök horizontján.” Úgy tudjuk, Orbán Viktor a nemzetpolitikával összefüggésben, a nők helyzetére utalva beszélt arról is: a több gyermekesek jövedelmi helyzetét stabilizálni kell, hogy egy esetleges válás után is megfelelőek legyenek a juttatásaik, ennek érdekében pedig a kormány lépéseket is fog tenni. Úgy tudjuk, egy budai kórház orvosa arról érdeklődött, hogy az endoszkópos beavatkozásokat végző szakdolgozóknak bérét miért nem rendezték. A kormányfő erre azt válaszolta: az egészségügyet egyben kell kezelni, a magán- és a közellátást is együttesen kell átvilágítani, elemzeni, a hálapénzt pedig meg kell szüntetni. – Kásler miniszter úr lehet mártír vagy nem mártír, de előbb vagy utóbb eredményeket kell felmutatnia – mondta Orbán egy forrásunk szerint.