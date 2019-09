1270 millió forint közpénzzel segített ki egy kínai beruházást a kormány Kapuváron

Aztán még 2900 millióval egy francia nagyvállalatot Dorogon.

1,27 milliárd, azaz 1270 millió forintot állt az adófizetők pénzéből a kormány az Intretech Hungary Kft. kapuvári, 8,8 milliárdos beruházásából. "Ebben a gyárban minden a huszonegyedik századot képviseli, itt minden az ipar 4.0 koncepciója alapján történik" - örvendezett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az avatón.

Most nincs szó arról sem, hogy konkrét új munkahelyek teremtésére ment volna el a közpénz. Ilyesmi egyre kevesebbszer fordul majd elő: miután a 2014-es 4,6 millióról idénre 14,6 millió forintra nőtt az egyetlen új munkahelyre jutó, nagyvállalatoknak nyújtott állami támogatás, a kormány úgy döntött: száműzi a munkahelyteremtést a külföldiek beruházásaihoz adott támogatások feltételei közül . Ennek kapcsán Szijjártó arról beszélt, hogy elfogyóban a szabad munkaerő, de más is lehet a háttérben. Éppen az Orbán-kormány által bőségesen megtámogatott "ipar 4.0" lényege ugyanis részben az automatizáció, ami aztán állások megszűnéséhez vezet. Mutatja ezt az Electrolux "ipar 4.0-ás" fejlesztése is, ami 800 magyar munkahely megszűnésével jár majd