A pénzét is ellopták a Líbiában megsebesült magyar fotósnak

Nemcsak a hétvégén, még tegnap is akadozott a valasztas.hu portál, amely olykor továbbra is lefagy vagy keveri a jelölteket.

Hétfőre sem sikerült elhárítani a technikai gondokat a valasztas.hu oldalon, tegnap is többször rossz adatokat adott ki a rendszer az önkormányzati választás véglegessé vált jelöltjeit keresve, és volt, hogy semmiféle információ nem jelent meg. A hiba korántsem példa nélküli: már a, ráadásul a korábbi választások idején sem volt hibátlan a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által működtetett oldal.A rendszer a 2014-ben és a tavalyi parlamenti választáson is katasztrofálisan működött. 2018 áprilisában a szavazás napján gyakorlatilag leállt. Át kellett állni egy sokkal kisebb adatbázishoz hozzáférést biztosító technológiai megoldásra és a teljes rendszerhez csak egy hét elteltével lehetett ismét hozzáférni. Listár Dániel, az NVI kommunikációs vezetője szerint nem volt szó összeomlásról, csak lelassult a rendszer, azóta pedig fejlesztették és tesztelték a rendszert, hogy folyamatosan tájékoztatni tudják a lakosságot. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) tavaly választási kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottságnak, és kérte annak megállapítását, hogy az NVI jogellenesen nem biztosítja az informatikai rendszer hibátlan működését, elérhetőségért. Szabó Attila, a jogvédő szervezet munkatársa lapunk kérdésére most felidézte, hogy az országos listát állító pártok képviselőivel felduzzasztott NVB meg is állapította a jogsértés tényét és eltiltotta az NVI-t a jogsértő magatartás folytatásától. Hétköznapi nyelven ez azt jelenti, hogy az irodának biztosítania kellene az információszerzés lehetőségét a választópolgárok és a jelölő szervezetek számára egy hibátlanul működő portállal, s ha ezt képtelen megtenni, akkor jogsértést követ el. A mostani fennakadások miatt mégsem fordultak a jogvédők az NVB-hez, mert az önkormányzati választás előtt a Fidesz által jelölt és megválasztott tagok mellé csak a szintén kormánypárti túlsúllyal működő parlamenti frakciók delegáltjai ülnek a bizottságban, így szinte elképzelhetetlen egy újabb elmarasztalás. A TASZ munkatársa nem gondol tudatosan generált hibára, sokkal inkább a közbeszerzés hiányosságát sejti a fals információkat teljesen esetlegesen megjelentető oldalak mögött, mert ha a korábbi összeomlásokhoz vezető fejlesztéseket megvalósító cégek kaptak ismét lehetőséget, az súlyos hiba – jelentette ki Szabó Attila. Márpedig kaptak. A 2018-as szerződések között a honlap működtetéséért felelős partnerként szereplő Webtown-Informatika nevű cég egyik vezető munkatársa tegnapi megkeresésünkre az NVI-hez irányított bennünket és nem jelentette ki, hogy már nincs kapcsolatuk a szervezettel, míg a Kürt Zrt. egyértelművé tette: a tavalyi választás után megszűnt a szerződésük. Az NVI is megerősítette válaszában, hogy a választási informatikai fő beszállító az IdomSoft Zrt., a céggel nettó 29,3 millió forintért szerződtek a honlap önkormányzati választás előtti fejlesztésére. Az ő alvállalkozójuk a Webtown-Informatika. Listár Dániel a hétvége óta tartó hibákat csak „megjelenítési problémának” nevezte és hangsúlyozta, hogy folyamatosan tesztelik a rendszert, hogy a szavazásig minden hibát kiküszöböljenek. Hozzátette azt is, természetesen most is van vészforgatókönyvük a rendszer meghibásodása esetére. A tavalyi botrányos hiba után a Momentum kért fel egy informatikai szakértőt az okok kiderítésére, de Tabajdi Péter is csak annyit tudott megállapítani, hogy alábecsülték a portál várható terhelését. A felelősséget a belügyi tárca tavaly elhárította, mondván, hozzájuk csak a rendszer működtetési hátterét biztosító NISZ Zrt. felügyelete tartozik, azzal pedig nem volt gond. Vélhetően idén is ehhez tartják magukat. A Nemzeti Választási Irodának egyébként van egy 46 oldalas informatikai biztonsági szabályzata, aminek egyik fontos elvárása „a folyamatos informatikai üzembiztonság fenntartása”, vagyis a felelőst házon belül kellene megtalálniuk.