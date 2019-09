"A rendőrség önkényesen válogatja meg, hogy kit véd, és kit nem"

Legalábbis a Magyar Helsinki Bizottság így látja, úgyhogy feljelentést és panaszt is tesznek az Auróránál történt tétlenkedés miatt.

Szeptember 26-án, csütörtökön több szélsőjobboldali társával megjelent Budaházy György a budapesti Auróra szórakozóhelyen , hogy ott - szokásukhoz híven - provokációval lehetetlenítsenek el egy zárt körű eseményt. Azért mentek oda, mert szerintük a rendezvény családellenes volt, és a homoszexualitást propagálta. Az Auróra kihívta a rendőrséget, a járőrök 25 perc alatt értek ki a helyszínre, ráadásul sokáig nem kezdtek bele semmilyen intézkedésbe. "Lett volna miért intézkedni tegnap az Aurórában" - írja mai sajtóközleményében a Magyar Helsinki Bizottság . A civil jogvédő szervezet szerint ugyanis felmerült a közösség tagja elleni erőszak gyanúja - garázda magatartással elkövetve. Mint írják, a Btk. szerint itt nem szükséges fizikai erőszak alkalmazása, nem kell vérnek folynia, elég megfélemlítő vagy riadalomkeltő környezet létrehozása (lásd például a Gárda-vonulások). A szervezet ezen kívül még felsorolja, hogy garázdaság, rendbontás szabálysértése, gyülekezési joggal visszaélés szabálysértése miatt is intézkedhettek volna a rendőrök. "A rendőröknek így nem csak lehetőségük, hanem kötelességük is lett volna megakadályozni azt, hogy Budaházy és bandája cinikusan vélemény-nyilvánításnak beállítva szétzavarjon egy LMBTQ-rendezvényt, az elkövetőket elő kellett volna állítania, de legalábbis igazoltatnia, és beszüntetni a homofób gyűlöletparádét" - áll a közleményben. A jogvédő szervezet hangsúlyozta azt is, hogy "a rendőrök saját bevallása szerint a tétlenségüket felülről rendelték el, mindezt úgy, hogy a parancsot kiadók tán nem is voltak a helyszínen, fogalmuk sem lehetett, hogy pontosan mit művelnek a szélsőjobbos provokátorok". A Magyar Helsinki Bizottság szerint a rendőrség önkényesen válogatja meg, kinek segít, kinek nem, kit véd meg, és kit nem, ezért a szervezet panaszt tesz a rendőri mulasztások, és feljelentést a bűncselekmények és/vagy szabálysértések miatt. Schönberger Ádám, az Auróra vezetője még csütörtökön bejelentette, hogy több jogsértés gyanúja miatt is feljelentést fog tenni.