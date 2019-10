333,70 forinton az euró

Ez már a 27. Hunguest-hotel lesz – a vállalkozás egy állami-önkormányzati forrásból felépített szállodát fog üzemeltetni.

Birtokba vette a Hunguest Hotels Nyíregyháza új, négycsillagos szállodáját, amely október 25-től várja a vendégeket. Az eredeti tervek szerint már tavaly meg kellett volna nyílnia az önkormányzat beruházásként megépült szállodának. A 4 milliárdos beruházással készülő hotel építéséhez 3,1 milliárd forinttal járult hozzá az állam, míg a helyi fideszes önkormányzat tulajdonában lévő Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 900 millió forintot adott – írja a Napi.hu A koncessziós üzemeltetésre kiírt hirdetmény iránt három pályázó érdeklődött, közülük egyedüliként a Mészáros Lőrinc milliárdos üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest nyújtott be érvényes ajánlatot, így szereztek 10+5 évre szóló üzemeltetési jogot.

Az október 25-én nyitó wellness- és konferenciaszálloda Nyíregyháza legkomplexebb szolgáltatásokat nyújtó szálláshelye. A Hunguest Hotels közleése szerint ez az egyetlen olyan szálloda, ahol a szobaár tartalmazza a fürdőbelépési jogosultságot is. A több mint 9 ezer négyzetméter alapterületű, új, 123 szobás, négycsillagos szálloda szolgáltatásai üzleti turizmusra is ideálisak. Étterme 145 fős, de a terasszal 195 fősre bővíthető, a hotelhez 90 férőhelyes mélygarázs és 63 felszíni parkoló tartozik. Ez a szálloda lesz a Hunguest Hotels lánc 27. egysége - jegyzi meg a pénzügyi portál. Korábban Hülvely István, a Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója azt mondta, hogy a szerződés tíz éve alatt a cég 1,2 milliárd forintot fizet az önkormányzatnak havi részletekben, emellett vállalta az úgynevezett mozgó koncessziós díj kifizetését és a szálloda eszközállományának felújítására fordítható fejlesztési alap létrehozását is. Előbbi esetében a Hunguest 30 százalékos részesedést fizet évente a szálloda üzemeltetéséből származó eredmény meghatározott részéből, ami lényegében azt jelenti, hogy a felek a hotel üzemi eredményének 60 millió forint fölötti részén osztoznak.