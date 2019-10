Szabad szemmel: még jócskán lehet számítani összecsapásokra a jogállam miatt Brüsszelben

Nemzetközi sajtószemle, 2019. október 9.

A jelek szerint Németország számára felülírja a jogállami aggodalmakat a visegrádi csoporttal fennálló gazdasági együttműködés megőrzése. Merkel már augusztusban Budapesten reményét fejezte ki, hogy az EU fenntartja a támogatások eddigi szintjét mind a négy állam esetében. Vagyis átlépett azon, hogy a régióban visszalépést tapasztalni a demokrácia területén, és lesöpörte az asztalról azokat a kezdeményezéseket, hogy fogják vissza az uniós pénzeket, ha valamely kormány megsérti a közös alapelveket. Különösen igaz ez Lengyelországra, amely váratlanul a Brexit egyik haszonélvezőjévé lép elő, Berlinnek köszönhetően. Az ok az, hogy lengyel gazdaság igencsak prosperál, miközben a német adatok egyre rosszabbak. Ennek megfelelően Varsóban pontosan érzékelik, hogy minél nagyobb egy ország, annál nagyobbat tud visszaütni, ha a németek netán büntetéssel hozakodnának elő. Nagy változás ez, hiszen a lengyelek nem egészen öt év alatt Európa problémás gyerekei lettek, noha korábban még modellnek számítottak. De arra is rájöttek, hogy nem szabad tengelyt akasztaniuk Berlinnel, mert különben teljesen elszigetelődhetnek. Ugyan még jócskán lehet számítani összecsapásokra Brüsszellel a jogállam miatt, a PiS kezében ott az adu: anyagi érdekektől vezérelve, a németek mind inkább látják, mennyire fontos, hogy Lengyelországban megmaradjon a beruházások magas szintje, ideértve az uniós felzárkóztatási alapokat is.