Vigyázó szemek a választáson: a pártokra marad a kontroll

Nem csak a fővárosi szavazókörökben, hanem a nagyobb városokban is biztosan lesznek ellenzéki delegáltak a vasárnapi választáson. Az EBESZ ezúttal sem küld megfigyelőket.

Belehúztak a pártdelegáltak az önkormányzati választás előtti hajrában; míg a hétfői adatok szerint alig 21 ezer megfigyelőt jelentettek be a választáson rajthoz álló szervezetek és a függetlenek, a tegnapi adatok alapján már 25 ezer fölött járt a számuk – derült ki a választási honlap alataiból. Ez a következő két napban tovább emelkedik, mert bár a pártdelegáltak bejelentésének határideje múlt pénteken lejárt, a helyi választási irodák csak lassan összesítik és jelentik a számokat a Nemzeti Választási Irodának (NVI). Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy információink szerint öt olyan fővárosi kerület van – köztük a legnagyobb, a XI. – ahonnan tegnap kora délutánig egyetlen pártdelegáltat sem jelentettek a helyi szavazatszámláló bizottságokból. Ennek oka az egységes szabályozás hiánya; 18 budapesti kerületben ugyanis akkor közölték a pártdelegáltak számát, amikor bejelentették őket az adott városrész szavazóköreibe, a másik öt városrészben ugyanakkor megvárják, amíg a tagok esküt tesznek és ezzel teljes jogú taggá válnak a szavazatszámláló bizottságokban. A helyzet érdekessége, hogy egyik megoldás sem jogsértő, azaz a jegyző vezetése alatt álló helyi választási iroda dönti el, melyik megoldást választja. Az NVI-nél lapunkkal azt közölték, hogy a legtöbb pártdelegált a Fidesztől és a KDNP-től érkezett, ahogy az a korábbi választásokon is történt. A számuk 10 ezer fölött jár. Pontos adatot itt azért nem látni, mert az összesítést úgy készítették el, hogy szövetségben indult – és így jó eséllyel közösen megfigyelőket küldő – pártoknál az adott szavazóköri megfigyelőt mindegyik jelölő szervezetnél feltüntették, azaz a több párt által indított jelöltekhez köthető delegáltak mindegyik pártnál megjelennek. Az ellenzék esetében még összetettebb a helyzet, mert bár a fővárosban a legtöbb helyen a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP összefogás támogatásával indulnak a polgármesteri helyekért, az egyéni választókerületi jelöltek esetében a variációk száma sokkal szélesebb. Az adatokból szerint ugyanakkor a Momentumnál és a szocialistáknál már most több mint 2,5 ezer pártdelegáltat tüntettek fel, és a DK is bőven 2 ezer felett jár. Ez azt jelenti, hogy nem csak a mintegy 1300 fővárosi szavazókörben lesznek ellenzéki megfigyelők, hanem a nagyobb vidéki városokban is vigyáznak a választás tisztaságára. Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt a napokban közölte, hogy alternatív szavazatszámláló rendszert hoz létre az ellenzék, amihez a fővárosban minden adott, hiszen valamennyi szavazókörben lesz ellenzék delegált vasárnap. A rendszer lényege, hogy amikor a szavazatszámlálás után elkészülnek a választási jegyzőkönyvek, azokat az ellenzéki szavazóköri delegáltak lemásolják, és ezeket elküldik a kerületi kampányfőnököknek. Az ő feladatuk lesz, hogy az adatokat feltöltsék egy nem nyilvános adatbázisba, és amint erre lehetőség van, nyilvánosságra is hozzák. Ezt bárki összevetheti a közzétett adatokkal. Az intézkedést Karácsony azzal indokolta, hogy már 2018-ban is több kétség merült fel az országgyűlési választás tisztaságát illetően, az alternatív szavazatszámláló rendszer azonban mindenkit megnyugtathat afelől, hogy semmiféle csalásra nincs lehetőség. Az NVI jelezte, „üdvözli” az ellenzéki politikusok kezdeményezését, mert minél több delegált, megfigyelő és szavazatszámláló rendszer működik, annál inkább érvényre juthat a választások átláthatósága. Öt éve, az előző önkormányzati választáson 33 ezer pártdelegált vett részt, tavaly a parlamenti voksoláson bő 32 ezer, az idén májusi EP-voksoláson pedig 26 733. A mostani, 25 ezer feletti létszám bőven le tudja fedni az ország mintegy 10 ezer szavazókörét, különösen úgy, hogy a kisebb településeken, falvakban, ahol szinte csak független jelöltek versenyeznek, pártdelegáltak nem lesznek jelen.