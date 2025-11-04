Hatezer választott szavazatszámlálóra lesz szükség a fővárosban.
A főpolgármester szerint a demokrácia védelmét erősítik a pártoktól, jelöltektől független, az önkormányzatok által jelöltek, akikre a szavazókörökben hárul fontos feladat.
A Fidesz-KDNP kevéssel több, mint 10 600-nál jár, vagyis az uniós listás pártok delegáltjainak jelenleg 56 százalékát adják a kormánypártok.
Több mint 27 ezren regisztráltak eddig online a szavazatszámláló bizottságokba ellenzéki delegáltnak, és a helyi kampánycsapatoknál is 2-3 ezer önkéntes jelentkezett – közölte lapunk érdeklődésére a jelöltek delegálását és felkészítését összefogó 20K22 civil csoport.
Nem csak a fővárosi szavazókörökben, hanem a nagyobb városokban is biztosan lesznek ellenzéki delegáltak a vasárnapi választáson. Az EBESZ ezúttal sem küld megfigyelőket.
Ellenőrizni kell a Fidesz választási rendszerét – ezzel az indokkal jelentette be csütörtökön az összes ellenzéki párt prominense, hogy miért akarnak közösen delegálni szavazatszámlálókat az európai parlamenti voksoláson.