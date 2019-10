Rendőrök verték szét az Erdogan offenzívája elleni tüntetést, egy kritikus posztért bárki rács mögé kerülhet Törökországban

A tüntetőkel és ellenzéki politikusokkal együtt, több mint száz ember ellen indult eljárás csütörtökig.

Vízágyút vetett be csütörtökön a török rendőrség a jelentős részben kurdok lakta Diyarbakirban, az ország délkeleti részén az észak-kelet-szíriai török offenzíva ellen tiltakozók szétoszlatására, és több aktivistát őrizetbe vettek a Népek Demokratikus Pártja (HDP) nevű, kurdbarát politikai alakulat székházánál. A párt tájékoztatása szerint

Ez az a párt különben, melynek sorra börtönözik be megválasztott vezetőit, hogy helyettük Erdogan kormányának emberei közvetlenül gyakorolják a hatalmat a kurdok lakta településeken. Augusztusban így például több mint 400 önkormányzati dolgozó került rács mögé . Az Anadolu állami hírügynökség most is arról adott hírt: