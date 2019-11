A mellkasi fájdalom az „álarcos fojtogató” jele is lehet

A következő napokban is jönnek-mennek a frontok: pénteken meleg-, szombaton hideg-, majd vasárnap ismét kettősfront terheli a szervezetet.

„Nem egyszerű kiigazodni a mostani fronthelyzeten”

Pénteken gyenge melegfront érkezik, szombaton országszerte hidegfronti hatás kínozhat, vasárnap pedig átvonul egy újabb kettősfront. Mindez térben és időben nagy változékonyságot fog okozni, ami komoly terhelést jelent a legtöbb időjárásra érzékeny ember szervezetére" – írta Pintér Ferenc meteogyógyász a Facebook-oldalán

A dél felől érkező pénteki gyenge melegfront akár komolyabb tüneteket is okozhat az időjárásra érzékenyeknek. Már reggel többen ébredhettek nehezen és napközben is jellemző lehet az álmosság, bágyadtság, aluszékonyság. Lankad a figyelem, csökken a koncentrálóképesség, a fényszegénység pedig rosszkedvet is okozhat. Mindez a heti fáradtsággal párosulva rányomhatja a bélyegét az egész napra. A helyenként párás, szürke időben ízületi panaszok is jelentkezhetnek, a végtagfájdalmakkal élők egyelőre nem is számíthatnak javulásra. A nyirkos helyeken a hőérzet is alacsony, a rétegesen öltözködés javíthat a komfortérzeten.