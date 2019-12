Kirúgták Gothár Pétert a Színház- és Filmművészeti Egyetemről

Az egyetem etikai bizottságának javaslatára Gothár Péter szerződését a mai nappal megszüntették.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága közleményt adott ki a Facebookon. Azt írják: "A bizottság 2019. december 8-i ülésén összegezte és lezárta a Gothár Péter elleni etikai eljárást, és egyöntetű döntést hozott, melynek értelmében Gothár Péter oktatói szerződésének azonnali hatályú megszüntetését javasolja az SZFE vezetésének." A közlemény végén az áll:

Mint ismert, november 19-én robbant a Katona József Színházban egy szexuális zaklatással kapcsolatos ügy , aminek következtében Gothár Péter november 20-án lépett a nyilvánosság elé, és elismerte bűnösségét . Az üggyel kapcsolatban a kormány utólag kreált indokot arra, hogy kulturális vonatkozású törvényeket írjon át, többek között azért, hogy az önkormányzati fenntartású színházak feletti kormányzati hatalmat erősítse. Ebben a kommunikációs kampányban a kormány nekiesett a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetésének is, többek között azzal vádolva az oktatási intézményt, hogy elhallgatta az ügyet. Erre is reflektál most az egyetem etikai bizottságának közleménye. "Az egyetem vezetésének nem volt tudomása a nyilvánosságnál korábban Gothár Péter más intézményben megtörtént ügyéről, nem tudott továbbá semmilyen Gothár Péter által elkövetett etikai vétségről az egyetemen sem" - írják. Hozzáteszik: "Tanár és diák, rendező és színész viszonylatában (csakúgy, mint bármilyen más hierarchikus kapcsolatban) az alárendelt személyes méltóságát sértő bárminemű viselkedés teljességgel elfogadhatatlan, és nincs olyan művészi vagy pedagógiai cél, amely az ilyen határátlépéseket elfogadhatóvá tenné." A helyzet súlyosságára való tekintettel az etikai bizottság kiemeli: