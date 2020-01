Így tartható be az "idén lefogyok" fogadalom

A „Doktor Google” korszakában meglepően sok biztos módszerről lehet olvasni, amelyekkel akár otthon is megszabadulhatunk az anyajegyektől. A bőrgyógyász szerint ez azonban nem jó ötlet.

Az emberek többségének általában 10-40 anyajegy található a bőrén, amelyek nagy része legfeljebb esztétikailag lehet zavaró. Sokaknak ennek ellenére támad olyan ötlete, hogy orvosi segítség nélkül eltávolítja a bőrképletet. Az interneten talál is olyan, „bevált” szereket, amelyeket anyajegy, szemölcs eltávolításra, illetve pigmentfolt halványításra ajánlanak. Ilyen többek közt a fokhagyma, az oregánó olaja, a ricinusolajjal kevert mosószóda, a citromlé, a teafa- és a lenmagolaj, vagy éppen a banánhéj és a hidrogén-peroxid is. Ezek azonban egyáltalán nem alkalmasak anyajegy eltávolítására, sőt általában a jóindulatú szemölcsök kezelésében sem hoznak százszázalékos sikert, egyes esetekben pedig kifejezetten veszélyesek is lehetnek – hangsúlyozta Pánczél Gitta , az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza.